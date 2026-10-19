英超｜卡域克堅信曼聯能走出逆境　般奴低迷加左閘漏洞難言樂觀

曼聯作客艾蘭路球場1：1打和列斯聯僅帶走1分，各項賽事6場不勝，聯賽跌至第13位。領隊卡域克（Michael Carrick）賽後依然擺出樂觀自信姿態，堅稱這場和局是球隊「全新開始」。



卡域克賽後護航：「我們接受現狀，並開始着手改變現狀。這無疑表明球員非常渴望為彼此取得好成績，也充分體現他們對為這家球會效力的感激之情，因為在過去幾天裏，整個團隊都展現出真正的目標感。我們絕不認為一切完美無缺，但有時候你會遇到困難，有時候你必須自己想辦法克服。我知道從某種角度來看，情況看起來不太好，但我毫不懷疑我們能夠取得好成績。」

卡域克堅信曼聯能夠取得好成績。（Reuters）

然而艾蘭路球場向來冷酷無情，1：1的戰果，加上曼聯球員的表現與球隊近期戰績，似乎很難一直讓紅魔鬼球迷相信卡域克所說。

前鋒錫斯高（Benjamin Šeško）因脛骨骨折持續高掛免戰牌，由喀麥隆前鋒麥比奧莫（Bryan Mbeumo）解決鋒線真空問題，化身前場「萬能插頭」。季初科特迪瓦右翼阿密特迪亞路（Amad Diallo）傷缺前5輪聯賽，麥比奧莫頂上右翼。迪亞路復出後，麥比奧莫被推上中鋒頂住空缺。今仗作客列斯聯，因隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）重回中路游弋，麥比奧莫又被調往左翼，更在35分鐘接應泰利文斯（Youri Tielemans）傳中射入曼聯全場唯一入球。

英超第7輪，麥比奧莫為曼聯先開記錄，列斯聯下半場追和，兩軍打和1：1。（Reuters）

「麥比奧莫為球隊付出了很多，他犧牲了太多。」卡域克對他讚不絕口：「不論進攻還是防守，只要球隊需要，他願意做任何事。他總是能在極具威脅的位置出現，陣中有他實在太好了。」麥比奧莫游走前三個位置，今季7場聯賽射入4球，是曼聯陣中首席射手。

隊長般奴費南迪斯迷失 踢偽9號仍狀態低迷

麥比奧莫的全能，反襯出隊長般奴費南迪斯的落魄。他上季以21次助攻打破英超助攻紀錄兼獲最佳球員，今季狀態下滑。周中歐聯般奴費南迪斯被安排在右翼位置上，今仗卡域克讓他重回中路，但角色是偽9號，他最擅長的進攻中場位置則交給泰利文斯。

卡域克試圖激活般奴費南迪斯創造力的想法收效甚微，反而上半場早段便因犯規領黃牌。即使卡域克聲稱般奴正受傷患困擾，改變場上位置並未影響其情緒與狀態，但聯賽數據不會騙人，這位曼聯隊長今季僅在對葉士域治時上演帽子戲法以及貢獻1次助攻，與昔日憑一己之力扛起整隊的狀況相去甚遠。

曼聯隊長般奴費南迪斯暫未找到上季狀態。（Reuters）

達洛治成第5位左閘 陣容暴露轉會引援死穴

防線上面臨與鋒線同樣狀況，管理層在夏窗未引入合適左閘，勞基梳爾（Luke Shaw）缺席時，左閘位置常由他人客串，今仗右路球員達洛治（Diogo Dalot）被移往左路，成為曼聯今季第5位在該位置正選的球員。下半場風雲變色並非偶然，正是防線體系崩塌的必然惡果，上半場曼聯在攻守兩端尚能壓制對手，換邊後馬沙拉奧（Noussair Mazraoui）入替受傷的利辛度馬天尼斯（Lisandro Martínez），列斯聯51分鐘憑角球攻勢追和，已經是曼聯今季在聯賽第3次領先下失球，並最終錯失勝利。

利辛度馬天尼斯半場傷出。（Reuters）

曼聯足球總監韋確斯（Jason Wilcox）、行政總裁貝拉達（Omar Berrada）以及紅魔傳奇主帥費格遜（Sir Alex Ferguson）今仗均在看台觀戰。中堅利辛度馬天尼斯周中歐聯後公開批評管理層引發風波，他指摘以韋確斯為首的轉會團隊缺乏野心：「我們的陣容遠遠不及其他強隊，希望球隊高層投入更多」。卡域克賽前強調馬天尼斯已道歉，並將其列入正選，但這名阿根廷中堅僅踢完半場便因大腿輕微拉傷被換出。