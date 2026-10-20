英超｜麥迪臣相隔610日聯賽再建功　領熱刺挫高雲地利取今季首勝

熱刺在今季英超仍未打開勝利之門，面對「升班馬」高雲地利，終於取得今季聯賽首勝，以3：1取勝，當中中場占士麥迪臣（James Maddison）相隔610日再度在英超取得「士哥」。



麥迪臣今季季初因肩膀輕微骨折休戰兩輪聯賽。（Reuters）

熱刺開季脫腳，英超主場面對新升班的高雲地利，無疑是打開勝利之門的大好機會。熱刺的正選陣容中，出現占士麥迪臣的名字，這名中場主將上一次代表熱刺英超正選上陣，已經是上年4月，相隔540日再度英超正選。

占士麥迪臣近年「傷追人」，上季開季前右膝十字韌帶撕裂，球季大部分時間養傷，直至季尾最後3輪才復出，全季僅踢不足半小時。今季首輪對賓福特時，麥迪臣肩膀又受傷。

麥迪臣遠射入死角，時隔610日再取得英超入球。（Reuters）

上半場14分鐘，麥迪臣禁區外起腳遠射建功，是熱刺今季首次在英超取得領先，亦是麥迪臣相隔610天在英超再取入球。熱刺換邊後雖然被積克魯當尼（Jack Rudoni）追平，憑馬莫殊（Omar Marmoush）及賓戴維斯（Ben Davies）各建一功，熱刺艱苦下以3：1擊敗高雲地利，今季首嘗全取三分的滋味。

占士麥迪臣69分鐘退下火線，主場球迷為他送上掌聲。麥迪臣賽後動情表示：「我只想好好踢球，展現自己的能力，讓球隊看到過去18個月裏所缺失的東西。教練讓我上場，他想在場邊欣賞我的表現。希望我做到了，入球當然是好事。」

麥迪臣累積攻入21個禁區外遠射。（Reuters）

傷缺一季的古路施夫斯基亦迎來復出。（Reuters）