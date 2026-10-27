金球獎2026︱哈利卡尼得獎 佩迪雅絲三度封后 附完整得獎名單
第70屆金球獎（Ballon d'Or）頒獎典禮10月26日在倫敦舉行，也是金球獎自1956年創立以來，史上首次將頒獎禮移師到法國境外，旨在向首屆金球獎得主、英格蘭傳奇球星史丹利馬菲士（Sir Stanley Matthews）致敬。今屆備受注目的男子金球獎，最終由哈利卡尼（Harry Kane）獲得，成為自2001年奧雲（Michael Owen）以來，首位獲此殊榮的英格蘭球員；哈利卡尼同時獲得武勒獎。
女足金球獎方面，由上個賽季協助巴塞隆拿奪得女子歐聯冠軍、成就「四冠王」的西班牙前鋒，目前效力於倫敦城雌獅（London City Lionesses）的佩迪雅絲（Alexia Putellas）奪得，這也是她的第三座金球獎。
佩迪雅絲效力巴塞隆拿期間被稱為傳奇，這位中場球員不僅能組織球隊的精彩進攻，還能貢獻關鍵入球，她上賽季便攻入20球並貢獻15次助攻。
哈利卡尼奪武勒獎 PSG蟬聯最佳球會
表揚最佳射手的武勒獎，男足由哈利卡尼（Harry Kane）奪得，他在2025/26賽季為球會和英格蘭國家隊共射入73球。女足方面則由科拉爾（Charlyn Corral）獲得，也是第一位獲得金球獎典禮上獲獎的墨西哥球員。
年度最佳男足球會被巴黎聖日耳門（PSG）蟬聯奪得，女足最佳球會則為巴塞隆拿。
耶馬連續3年奪高柏獎 布卡約沙卡獲蘇古迪斯獎
最佳年輕球員高柏獎（Kopa Trophy）得主，巴塞隆拿的耶馬連續第三年獲此殊榮，女子方面則由巴塞隆拿的盧比斯連續第二年獲得。
另外，布卡約沙卡（Bukayo Saka）獲得表揚人道主義工作的蘇古迪斯獎（Socrates Award），他自2022年起與慈善組織BigShoe合作，全額資助了尼日利亞卡諾市（Kano）120名貧困兒童的醫療手術，包括治療疝氣和腦瘤等。
2026金球獎得獎全名單：
金球獎：哈利卡尼（Harry Kane ）／拜仁慕尼黑／英格蘭
女子金球獎：佩迪雅絲（Alexia Putellas）／西班牙
高柏獎（最佳年輕球員）：耶馬（Lamine Yamal）／巴塞隆拿／西班牙
女子高柏獎（最佳年輕球員）：盧比斯（Vicky Lopez）／巴塞隆拿／西班牙
年度最佳教練：富安迪（Luis de la Fuente）／西班牙
年度最佳女足教練：羅梅烏（Pere Romeu）／巴塞隆拿
耶辛獎（最佳門將）：烏尼西蒙（Unai Simón）／畢爾包／西班牙
女子耶辛獎（最佳門將）：高爾（Cata Coll）／巴塞隆拿／西班牙
年度最佳球會：巴黎聖日耳門
女足年度最佳球會：巴塞隆拿
武勒獎（金靴獎）：哈利卡尼（Harry Kane ）／拜仁慕尼黑／英格蘭
女子武勒獎（金靴獎）：科拉爾（Charlyn Corral）／墨西哥
蘇古迪斯獎（人道主義工作嘉許）： 布卡約沙卡（Bukayo Saka）／阿仙奴／英格蘭