金球獎2026︱哈利卡尼得獎　佩迪雅絲三度封后　附完整得獎名單

第70屆金球獎（Ballon d'Or）頒獎典禮10月26日在倫敦舉行，也是金球獎自1956年創立以來，史上首次將頒獎禮移師到法國境外，旨在向首屆金球獎得主、英格蘭傳奇球星史丹利馬菲士（Sir Stanley Matthews）致敬。今屆備受注目的男子金球獎，最終由哈利卡尼（Harry Kane）獲得，成為自2001年奧雲（Michael Owen）以來，首位獲此殊榮的英格蘭球員；哈利卡尼同時獲得武勒獎。



2026年10月26日，第70屆金球獎（Ballon d'Or）頒獎典禮在倫敦舉行，佩迪雅絲（Alexia Putellas）獲頒女足金球獎。 （Reuters）

女足金球獎方面，由上個賽季協助巴塞隆拿奪得女子歐聯冠軍、成就「四冠王」的西班牙前鋒，目前效力於倫敦城雌獅（London City Lionesses）的佩迪雅絲（Alexia Putellas）奪得，這也是她的第三座金球獎。

佩迪雅絲效力巴塞隆拿期間被稱為傳奇，這位中場球員不僅能組織球隊的精彩進攻，還能貢獻關鍵入球，她上賽季便攻入20球並貢獻15次助攻。

2026年10月26日，第70屆金球獎（Ballon d'Or）頒獎典禮在倫敦舉行，哈利卡尼（ Harry Kane ）獲頒武勒獎後發表講話。 （Reuters）

2026年10月26日，第70屆金球獎（Ballon d'Or）頒獎典禮在倫敦舉行，迪比利（Ousmane Dembele）代表巴黎聖日耳門（PSG）領取年度最佳球會獎，並發表講話。 （Reuters）

哈利卡尼奪武勒獎 PSG蟬聯最佳球會

表揚最佳射手的武勒獎，男足由哈利卡尼（Harry Kane）奪得，他在2025/26賽季為球會和英格蘭國家隊共射入73球。女足方面則由科拉爾（Charlyn Corral）獲得，也是第一位獲得金球獎典禮上獲獎的墨西哥球員。

年度最佳男足球會被巴黎聖日耳門（PSG）蟬聯奪得，女足最佳球會則為巴塞隆拿。

2026年10月26日，第70屆金球獎（Ballon d'Or）頒獎典禮在倫敦舉行，耶馬（ Lamine Yamal）在贏得年度最佳年輕球員後發表講話。 （Reuters）

耶馬連續3年奪高柏獎 布卡約沙卡獲蘇古迪斯獎

最佳年輕球員高柏獎（Kopa Trophy）得主，巴塞隆拿的耶馬連續第三年獲此殊榮，女子方面則由巴塞隆拿的盧比斯連續第二年獲得。

另外，布卡約沙卡（Bukayo Saka）獲得表揚人道主義工作的蘇古迪斯獎（Socrates Award），他自2022年起與慈善組織BigShoe合作，全額資助了尼日利亞卡諾市（Kano）120名貧困兒童的醫療手術，包括治療疝氣和腦瘤等。

2026年10月26日，第70屆金球獎（Ballon d'Or）頒獎典禮在倫敦舉行，布卡約沙卡（Bukayo Saka）在獲得年度蘇古迪斯獎（Socrates Award）後發表講話。 （Reuters）

2026金球獎得獎全名單：

金球獎：哈利卡尼（Harry Kane ）／拜仁慕尼黑／英格蘭

女子金球獎：佩迪雅絲（Alexia Putellas）／西班牙



高柏獎（最佳年輕球員）：耶馬（Lamine Yamal）／巴塞隆拿／西班牙

女子高柏獎（最佳年輕球員）：盧比斯（Vicky Lopez）／巴塞隆拿／西班牙



年度最佳教練：富安迪（Luis de la Fuente）／西班牙

年度最佳女足教練：羅梅烏（Pere Romeu）／巴塞隆拿



耶辛獎（最佳門將）：烏尼西蒙（Unai Simón）／畢爾包／西班牙

女子耶辛獎（最佳門將）：高爾（Cata Coll）／巴塞隆拿／西班牙



年度最佳球會：巴黎聖日耳門

女足年度最佳球會：巴塞隆拿



武勒獎（金靴獎）：哈利卡尼（Harry Kane ）／拜仁慕尼黑／英格蘭

女子武勒獎（金靴獎）：科拉爾（Charlyn Corral）／墨西哥



蘇古迪斯獎（人道主義工作嘉許）： 布卡約沙卡（Bukayo Saka）／阿仙奴／英格蘭

