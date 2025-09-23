2025金球獎︱PSG迪比利首獲大獎　皇馬再次全體缺席　附得獎名單

自1956年起的足球界年度盛事，第69屆金球獎（Ballon d'Or）頒獎禮連續第二年在皇家馬德里全體缺席中上演，今年帶領巴黎聖日耳門首度贏得歐聯的法國球星奧士文尼迪比利（Ousmane Dembélé）大熱勝出。



2025金球獎︱迪比利在朗拿甸奴手中接過大獎。（路透社）

迪比利年少成名 巴塞不得志投終PSG振翅高飛

28歲的迪比利昔日在多蒙特年少成名，可是以逾億歐元天價轉會費加盟巴塞隆拿後，常受傷患影響，加上背負身價包袱，遲遲未能發揮潛力。他2023年重回家鄉法國，效力巴黎聖日耳門，在西班牙名帥安歷基指導下逐漸尋回自信，今年更是表現突出，上季為PSG上陣53場，取得35入球、14助攻，領軍成為歐聯、法甲聯賽及法國盃三冠王。

他以21球當上法甲上季聯席神射手，並當選法甲及歐聯年度最佳球員。漫長球季征戰不斷，今夏還在擴大規模的世界冠軍球會盃助PSG晉身決賽，惟在新澤西不敵車路士得亞軍。

2025金球獎︱迪比利上台後一度情緒激動以雙手掩面。（路透社）

迪比利擊敗巴塞隆拿18歲超級新星耶馬（Lamine Yamal）得獎，在巴西傳奇朗拿甸奴手上接過獎座，他在媽媽陪同上台後一度情緒激動以雙手掩面，「我所經歷的實在不同凡響，在PSG所發生的事情無法用言語形容。」迪比利感謝PSG在2023年帶他到球隊，「那是個了不起的家庭，會長拿薩（Nasser Al-Khelaifi）就如我爸爸一樣。我亦想多謝球隊教練和所有職員，他（教練安歷基）對我和所有隊友亦是像個爸爸。」

他將勝利歸功PSG整個團隊，「我們一起贏得所有，你們在我好的與困難的時候都支持着我，這個個人獎項是整個球隊一起贏出的。」

皇馬連續兩年全體缺席

頒獎禮再次盛大而星光熠熠，可是皇家馬德里繼去年抗議陣中球星雲尼斯奧斯未能獲大獎拒絕出席後，再次全體缺席。而今屆獲第4名的利物浦翼鋒沙拿同樣未前赴頒獎禮。

2025金球獎得獎全名單：

金球獎：迪比利（Ousmane Dembele）／巴黎聖日耳門／法國

女子金球獎：邦瑪迪（Aitana Bonmati）／巴塞隆拿／西班牙



高柏獎（最佳年輕球員）耶馬（ Lamine Yamal）／巴塞隆拿／西班牙

女子高柏獎（最佳年輕球員）盧比斯（ Vicky Lopez）／巴塞隆拿／西班牙



年度最佳教練：安歷基（Luis Enrique）／巴黎聖日耳門

年度最佳女足教練：域雯（Sarina Wiegman）／英格蘭



耶辛獎（最佳門將）：當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）／巴黎聖日耳門／意大利

女子耶辛獎（最佳門將）： 漢頓（Hannah Hampton）／車路士／英格蘭



年度最佳球會：巴黎聖日耳門

女足年度最佳球會：阿仙奴



武勒獎（金靴獎）：約基利斯（Viktor Gyokeres）

女子武勒獎（金靴獎）：柏約（Ewa Pajor）

