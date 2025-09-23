2025金球獎︱巴塞西班牙大賽皆負邦瑪迪仍三連霸　慣性收視又贏？

西班牙球后邦瑪迪（Aitana Bonmatí）連續3屆贏得女子金球獎（Ballon d'Or Féminin），成為史上第一人。

金球獎歷年爭議不少，主要離不開向美斯、C朗兩大球星，以及巴塞、皇馬兩大西甲球會傾斜，邦瑪迪固然仍優秀，但她領軍的西班牙和巴塞隆拿其實今年皆失落大獎。



邦瑪迪贏在「慣性收視」？ 巴塞球員連續5屆得獎

英格蘭和阿仙奴均在遭看淡下，分別擊敗西班牙和巴塞隆拿，贏得今年的女子歐國盃和女子歐聯冠軍，金球獎未照慣例頒給英格蘭或阿仙奴球員，而是由兩場決賽均敗陣的邦瑪迪勝出。跟當年的美斯一樣，邦瑪迪也許亦是贏在有「慣性收視」。

金球獎直到2018年才加設女子金球獎（Ballon d'Or Féminin），希格貝治（Ada Hegerberg）贏得第一屆，韋冰露（Megan Rapinoe）贏第二屆之後，便是西班牙及巴塞球員天下：疫情後佩迪雅絲（Alexia Putellas）連續在2021、2022年兩屆得獎，她因膝部前十字韌帶重創，邦瑪迪取而代之成為巴塞及西班牙重心，並由2023年起連贏三屆。

2025金球獎︱歐聯冠軍阿仙奴贏得年度女子最佳球會。（路透社）

阿仙奴5球員晉前10 路素第3 姬莉第5

27歲的邦瑪迪球技當然毋庸置疑，不過今年另一位西班牙中場或許表現較她更勝一籌——2024年由巴塞轉投阿仙奴的卡丹蒂（Mariona Caldentey），今年歐聯決賽助阿仙奴1：0擊敗舊主，繼2006/07球季後再次捧盃，她亦是助西班牙打入歐國盃決賽的主力成員。

今年更有一位表現同樣出眾，並協助阿仙奴及英格蘭登頂的前鋒——路素（Alessia Russo）。不過二人都只能位居邦瑪迪之後，排在第2及第3位。只能夠說，英格蘭和阿仙奴均以整體踢法制敵，就算捧盃登頂，亦未有個別球員表現太突出，卡丹蒂在阿仙奴和西班牙國家隊均搶眼還是贏不到大獎，其他球員機會更細。

2025金球獎︱成功帶領英格蘭在女子歐國盃兩連霸的教練域雯，獲頒年度最佳教練。（路透社）

英格蘭有5位成員晉身前10，當中歐聯冠軍阿仙奴佔3人，路素第3，「大賽女王」姬莉（Chloe Kelly）第5，英格蘭隊長、阿仙奴中堅威廉臣（Leah Williamson）第7，而車路士的布朗絲（Lucy Bronze）和漢頓（Hannah Hampton）分列第9及第10位。

英格蘭球員雖失落大獎，但成功帶領英軍在女子歐國盃兩連霸的教練域雯，獲頒年度最佳教練，漢頓獲得相當於最佳門將的女子耶辛獎。至於在歐國盃4強和8強均射入關鍵球的前鋒艾耶曼（Michelle Agyemang），則未能獲得相當於最佳年輕球員的女子高柏獎，獎項由西班牙和巴塞翼鋒盧比斯（Vicky Lopez）獲得。

2025金球獎︱邦瑪迪在偶像恩尼斯達手中接過大獎。（路透社）

邦瑪迪：感謝恩尼斯達和沙維教會我足球的一切

邦瑪迪在她其中一位偶像、巴塞傳奇恩尼斯達手中接過大獎，「連續3年身在這裏，我仍未敢相信」，並承認，「今次可以是任何人得獎」。她續稱，「如果可以的話，我想把獎項分享，今年是水平超乎尋常地高的一年，我的隊友亦有突出的一年。」

她很高興可以在其中一位童年偶像恩尼斯達手中接過獎項，「我從小就在他和沙維身上學習，直到今天我都要感謝他們教會我的一切。」

2025金球獎得獎全名單：

女子金球獎：邦瑪迪（Aitana Bonmati）／巴塞隆拿／西班牙

金球獎：迪比利（Ousmane Dembele）／巴黎聖日耳門／法國



女子高柏獎（最佳年輕球員）盧比斯（ Vicky Lopez）／巴塞隆拿／西班牙

高柏獎（最佳年輕球員）耶馬（ Lamine Yamal）／巴塞隆拿／西班牙



年度最佳女足教練：域雯（Sarina Wiegman）／英格蘭

年度最佳教練：安歷基（Luis Enrique）／巴黎聖日耳門



女子耶辛獎（最佳門將）： 漢頓（Hannah Hampton）／車路士／英格蘭

耶辛獎（最佳門將）：當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）／巴黎聖日耳門／意大利



女足年度最佳球會：阿仙奴

年度最佳球會：巴黎聖日耳門



女子武勒獎（金靴獎）：柏約（Ewa Pajor）

武勒獎（金靴獎）：約基利斯（Viktor Gyokeres）

