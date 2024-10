2024金球獎︱法國足球總編親解雲尼斯奧斯落敗之謎　解畫卻淋火水

皇馬翼鋒雲尼斯奧斯(Vinicius Junior,又譯:雲尼素斯/雲尼修斯)在金球獎(Ballon d'Or)大熱倒灶,引發連番風波,皇馬一行50人全體缺席頒獎禮抗議,球會發聲明指摘未獲大會及歐洲足協尊重,銀河艦隊球迷大表不滿,討論區四處留言冷嘲熱諷,網上種種陰謀論和傳言四起。

主辦金球獎的《法國足球》雜誌總編輯親自解畫,說出雲尼斯奧斯不敵洛迪的主因,拆解公關災難時卻用上「火水」,勢令爭議火上加油。



雲尼斯奧斯在金球獎(Ballon d'Or)大熱倒灶。(Getty Images)

雲尼斯奧斯大熱倒灶 皇馬全體缺席抗議

周日網上流傳一張「分紙」,指出雲尼斯奧斯力壓洛迪奪得今屆金球獎,可是一日後形勢有變,指出洛迪才是真命天子。之後法國及西班牙傳媒紛紛報道皇馬球員、管理層和教練團成員均不會出席這項在巴黎上演的年度球壇盛事。

據報皇馬會長佩雷斯對雲尼斯奧斯未能獲獎感震怒,就算球會篤定獲得年度球會大獎,皇馬代表團仍取消前往巴黎的行程。MadridXtra專頁引述足球記者Jose Luis Sanchez稱,「皇馬原定一行50人出席金球獎派對,當他們發現雲尼斯奧斯未能得獎,皇馬非常憤怒。」ESPN巴西甚至引述皇馬消息人士稱,今屆賽果是「歷史性搶劫」(historic robbery)。

皇馬向法新社發出的聲明怒稱,「如果評分準則不將獎項頒給雲尼斯奧斯,同一準則下卡華積應是贏家。由於事實並非如此,明顯地金球獎和歐洲足協不尊重皇家馬德里,因此皇馬不會前往不受尊重的地方。」

洛迪、邦瑪迪分別贏得今屆男、女子金球獎。(路透社)

風波主角首度回應:足球世界未預備好

風波主角雲尼斯奧斯在社交媒體X發文回應,「如果必須的話,我會再做10次。他們未預備好」(I will do it 10 times if I have to. They're not ready)。這句話到底應如何解讀,這位巴西球星的經理人團隊回應路透社查詢稱,雲尼斯奧斯的意思是他敢於對抗種族歧視,相信那是導致他未能贏得金球獎的原因,「足球世界未預備好接受一個敢於對抗體制的球員。」

皇馬同時在今屆金球獎贏得年度最佳男子球會,主帥安察洛堤獲頒年度最佳男子教練,由於球會全體管理層和職球員全數缺席,皇馬並無代表到場領獎。金球獎各個獎項由一個記者代表團投票選出,代表團來自國際足協男子足球世界排名頭100位、女子足球世界排名頭50位的國家或地區,每個地方派出一位體育記者代表負責投票。獎項歷年來有不少爭議,但鮮有如今年這樣鬧大,甚至導致有球隊杯葛頒獎禮。

《法國足球》雜誌總編輯Vincent Garcia親自解畫,說出雲尼斯奧斯不敵洛迪的主因。(X)

《法國足球》雜誌總編輯親自解畫卻有反效果

《法國足球》雜誌總編輯加西亞(Vincent Garcia)親自解畫,說出雲尼斯奧斯不敵洛迪的主因,「明顯地,雲尼斯奧斯肯定受比寧咸和卡華積晉身前五位影響,因為在數字上他們確從他身上帶走一些分數。」

「這同時概括了皇馬的球季,3、4個球員表現突出,評判要從他們之間取捨,令洛迪得益。」 加西亞的任務是要拆彈,他卻在無意中火上加油,「我敢保證事前曼城或皇馬沒有一個人知道(大獎結果),或許他們感覺得到。或許國家打吡沒有幫助(皇馬剛以0:4大敗予巴塞),我也不知道。」他指賽果很接近,比寧咸和卡華積兩位皇馬隊友晉身前五名,或拖累了雲尼斯奧斯,同時拿皇馬在國家打吡大敗來當玩笑,只會令火上加油。

加西亞更指,「皇馬向我施壓,問我是否知道雲尼斯奧斯能夠勝出,我的沉默或許令他們認定雲尼斯奧斯落敗,因此缺席頒獎禮。」他坦言為皇馬集體缺席感到驚訝及不快,並指出所有熱門球會都堅持事前想知誰人勝出,「我們早已說明,今年不會事前通知勝出者。」皇馬本已對歐洲足協和《法國足球》極度不滿,加西亞這番言論矛頭直指皇馬,無助解決分歧,勢令雙方矛盾加劇。

根據歷年慣例,《法國足球》雜誌會在頒獎禮前約一星期跟得獎者作專訪,因此勝出大獎的球員頒獎禮前已知道自己將會獲獎,不料今屆大會一改做法,隨即引發重大風波。

日前網上流傳金球獎「分紙」,錯指雲尼斯奧斯奪獎。(X)

傳雲尼斯奧斯承諾向皇馬上下「派勞」

巴西翼鋒雲尼斯奧斯帶領皇馬贏得上屆歐聯及西甲雙冠,被視為今屆金球獎得主大熱,他在10場歐聯賽事攻入6球並獲4次助攻,並在26場西甲聯賽貢獻20個入球或助攻。此前網上流傳的得獎名單顯示,24歲的雲尼斯奧斯獲得630分,以54分力壓第2位、獲得576分的洛迪,排第3者為獲得422分、皇馬另一星將比寧咸(Jude Bellingham)。

網上流傳消息指,頒獎禮前一天,雲尼斯奧斯與最親密的友人舉行派對玩通宵,提早慶祝贏得大獎,派對後他才發現未能獲得金球獎。他甚至已向皇馬隊友承諾,每人送一隻勞力士手錶。

雲尼斯奧斯。(Getty Images)

金球獎2024年得獎全名單:

男足金球獎: 洛迪卡斯簡迪(Rodri)

女足金球獎:艾坦娜邦瑪迪(Aitana Bonmati)

高柏獎(最佳21歲以下男足球員): 拉明耶馬(Lamine Yamal)

耶辛獎(最佳男足門將):達米安馬天尼斯(Emiliano Martinez)

武勒獎(入球最多男足球員): 哈利卡尼(Harry Kane)及麥巴比(Kylian Mbappe)

最佳男子球會: 皇家馬德里

最佳女子球會: 巴塞隆拿

蘇古迪斯獎(人道主義工作嘉許): 艾莫素(Jennifer Hermoso)

最佳年度男足教練:安察洛堤(Carlo Ancelotti)

最佳年度女足教練:希思(Emma Hayes)