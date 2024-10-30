2024金球獎︱法國足球總編親解雲尼斯奧斯落敗之謎　解畫卻淋火水

撰文：吳慕兒
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皇馬翼鋒雲尼斯奧斯（Vinicius Junior，又譯：雲尼素斯／雲尼修斯）在金球獎（Ballon d'Or）大熱倒灶，引發連番風波，皇馬一行50人全體缺席頒獎禮抗議，球會發聲明指摘未獲大會及歐洲足協尊重，銀河艦隊球迷大表不滿，討論區四處留言冷嘲熱諷，網上種種陰謀論和傳言四起。
主辦金球獎的《法國足球》雜誌總編輯親自解畫，說出雲尼斯奧斯不敵洛迪的主因，拆解公關災難時卻用上「火水」，勢令爭議火上加油。

雲尼斯奧斯在金球獎（Ballon d'Or）大熱倒灶。（Getty Images）

雲尼斯奧斯大熱倒灶　皇馬全體缺席抗議

周日網上流傳一張「分紙」，指出雲尼斯奧斯力壓洛迪奪得今屆金球獎，可是一日後形勢有變，指出洛迪才是真命天子。之後法國及西班牙傳媒紛紛報道皇馬球員、管理層和教練團成員均不會出席這項在巴黎上演的年度球壇盛事。

據報皇馬會長佩雷斯對雲尼斯奧斯未能獲獎感震怒，就算球會篤定獲得年度球會大獎，皇馬代表團仍取消前往巴黎的行程。MadridXtra專頁引述足球記者Jose Luis Sanchez稱，「皇馬原定一行50人出席金球獎派對，當他們發現雲尼斯奧斯未能得獎，皇馬非常憤怒。」ESPN巴西甚至引述皇馬消息人士稱，今屆賽果是「歷史性搶劫」（historic robbery）。

皇馬向法新社發出的聲明怒稱，「如果評分準則不將獎項頒給雲尼斯奧斯，同一準則下卡華積應是贏家。由於事實並非如此，明顯地金球獎和歐洲足協不尊重皇家馬德里，因此皇馬不會前往不受尊重的地方。」

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洛迪、邦瑪迪分別贏得今屆男、女子金球獎。（路透社）

風波主角首度回應：足球世界未預備好

風波主角雲尼斯奧斯在社交媒體X發文回應，「如果必須的話，我會再做10次。他們未預備好」（I will do it 10 times if I have to. They're not ready）。這句話到底應如何解讀，這位巴西球星的經理人團隊回應路透社查詢稱，雲尼斯奧斯的意思是他敢於對抗種族歧視，相信那是導致他未能贏得金球獎的原因，「足球世界未預備好接受一個敢於對抗體制的球員。」

皇馬同時在今屆金球獎贏得年度最佳男子球會，主帥安察洛堤獲頒年度最佳男子教練，由於球會全體管理層和職球員全數缺席，皇馬並無代表到場領獎。金球獎各個獎項由一個記者代表團投票選出，代表團來自國際足協男子足球世界排名頭100位、女子足球世界排名頭50位的國家或地區，每個地方派出一位體育記者代表負責投票。獎項歷年來有不少爭議，但鮮有如今年這樣鬧大，甚至導致有球隊杯葛頒獎禮。

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《法國足球》雜誌總編輯Vincent Garcia親自解畫，說出雲尼斯奧斯不敵洛迪的主因。（Ｘ）

《法國足球》雜誌總編輯親自解畫卻有反效果

《法國足球》雜誌總編輯加西亞（Vincent Garcia）親自解畫，說出雲尼斯奧斯不敵洛迪的主因，「明顯地，雲尼斯奧斯肯定受比寧咸和卡華積晉身前五位影響，因為在數字上他們確從他身上帶走一些分數。」

「這同時概括了皇馬的球季，3、4個球員表現突出，評判要從他們之間取捨，令洛迪得益。」 加西亞的任務是要拆彈，他卻在無意中火上加油，「我敢保證事前曼城或皇馬沒有一個人知道（大獎結果），或許他們感覺得到。或許國家打吡沒有幫助（皇馬剛以0：4大敗予巴塞），我也不知道。」他指賽果很接近，比寧咸和卡華積兩位皇馬隊友晉身前五名，或拖累了雲尼斯奧斯，同時拿皇馬在國家打吡大敗來當玩笑，只會令火上加油。

加西亞更指，「皇馬向我施壓，問我是否知道雲尼斯奧斯能夠勝出，我的沉默或許令他們認定雲尼斯奧斯落敗，因此缺席頒獎禮。」他坦言為皇馬集體缺席感到驚訝及不快，並指出所有熱門球會都堅持事前想知誰人勝出，「我們早已說明，今年不會事前通知勝出者。」皇馬本已對歐洲足協和《法國足球》極度不滿，加西亞這番言論矛頭直指皇馬，無助解決分歧，勢令雙方矛盾加劇。

根據歷年慣例，《法國足球》雜誌會在頒獎禮前約一星期跟得獎者作專訪，因此勝出大獎的球員頒獎禮前已知道自己將會獲獎，不料今屆大會一改做法，隨即引發重大風波。

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日前網上流傳金球獎「分紙」，錯指雲尼斯奧斯奪獎。（Ｘ）

傳雲尼斯奧斯承諾向皇馬上下「派勞」

巴西翼鋒雲尼斯奧斯帶領皇馬贏得上屆歐聯及西甲雙冠，被視為今屆金球獎得主大熱，他在10場歐聯賽事攻入6球並獲4次助攻，並在26場西甲聯賽貢獻20個入球或助攻。此前網上流傳的得獎名單顯示，24歲的雲尼斯奧斯獲得630分，以54分力壓第2位、獲得576分的洛迪，排第3者為獲得422分、皇馬另一星將比寧咸（Jude Bellingham）。

網上流傳消息指，頒獎禮前一天，雲尼斯奧斯與最親密的友人舉行派對玩通宵，提早慶祝贏得大獎，派對後他才發現未能獲得金球獎。他甚至已向皇馬隊友承諾，每人送一隻勞力士手錶。

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雲尼斯奧斯。（Getty Images）

金球獎2024年得獎全名單：

男足金球獎： 洛迪卡斯簡迪（Rodri）

女足金球獎：艾坦娜邦瑪迪（Aitana Bonmati）

高柏獎（最佳21歲以下男足球員）： 拉明耶馬（Lamine Yamal）

耶辛獎（最佳男足門將）：達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）

武勒獎（入球最多男足球員）： 哈利卡尼（Harry Kane）及麥巴比（Kylian Mbappe）

最佳男子球會： 皇家馬德里

最佳女子球會： 巴塞隆拿

蘇古迪斯獎（人道主義工作嘉許）： 艾莫素（Jennifer Hermoso）

最佳年度男足教練：安察洛堤（Carlo Ancelotti）

最佳年度女足教練：希思（Emma Hayes）

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