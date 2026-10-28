游泳｜中國蝶后仍在突破　張雨霏54.87秒打破短池100蝶亞洲紀錄

2026全國短池游泳錦標賽女子100米蝶泳決賽，「亞洲蝶后」張雨霏於水立方游出54.87秒率先觸池奪金，一舉打破隊友余依婷月中於世界盃短池泳賽阿斯塔納站創下的55.17秒亞洲紀錄，更成為亞洲泳壇歷史上首位在女子短池100米蝶泳游入「55秒大關」的選手。



賽後張雨霏在接受訪問時，直言破紀錄的關鍵在於水底踢腳和體能分配，「水下腿一直是我過去幾年未能攻克的難題，水下腿訓練水平可能不是很高，到比賽也發揮不出來。這一次可能一些高原訓練有幫助，這次水下腿游起來比我預想要好很多。」

張雨霏在全國短池游泳錦標賽女子100米蝶泳決賽中，以54.87秒的成績打破該項目亞洲紀錄。（新華社）

28歲的張雨霏3日前參加50米蝶泳決賽，以25.12秒奪金，賽事戰至倒數第二個比賽日，張雨霏仍能保持良好狀態打破亞洲紀錄，「要教會自己學會控制。從亞運會經驗來說，我可能還將自己當成21年奧運會時的小將，槍槍都要拚命，我沒有從以前的思維裏走出來。但是因為年齡不一樣了，我肯定要學會如何在預賽中用百分之多少力，複賽用多少力，最後決賽全力以赴。」

張雨霏表示破紀錄關鍵在水下腿發揮出色。（新華社）

上個月名古屋亞運會女子100米蝶泳決賽，張雨霏在最後衝刺關頭未能守住優勢，被隊友余依婷反超前，以0.03秒之差屈居亞軍，張雨霏賽後眼角泛淚光，坦承「有少少不開心」。

如今游出54.87秒後，張雨霏將自己名字刻在短池100蝶的世界歷史前10位（列第9）。張雨霏目前持有長池50米蝶泳（25.05秒）、長池100米蝶泳（55.62秒）、短池100米蝶泳三項亞洲紀錄，並追平短池50米蝶泳亞洲紀錄（24.71秒）。