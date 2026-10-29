德甲｜拜仁主帥高柏尼暈倒病因查明　確診腦膜刺激症已出院休養

【足球】德甲豪門拜仁慕尼黑（Bayern Munich）體育總監艾比爾（Max Eberl）在當地時間周三（28日）透露，此前病倒入院的球隊主帥高柏尼（Vincent Kompany）在查明患有腦膜刺激症狀後，目前已獲准出院返家休養。



40歲的比利時籍主帥高柏尼上周五（23日）在拜仁慕尼黑的訓練場上暈倒後被緊急送院，拜仁當時說是因為病毒感染。周三拜仁對馬格德堡（Magdeburg）的德國盃32強開賽前數分鐘，艾比爾接受德國電視一台（ARD）採訪時透露，醫生已查明高柏尼的病因並允許他出院。

艾比爾說：

我們已經查明病因：那是一起腦膜刺激症病例，正是這個病症引發上星期五的突發狀況。

拜仁在周六（24日）曾說，高柏尼需要「數周而非數天」的時間才能重返教練席；在他缺席期間，球隊暫由英格蘭籍助教丹斯（Aaron Danks）代掌兵符。周日（25日）拜仁作客3：1擊敗弗賴堡後，丹斯說教練組在高柏尼養病期間，會避免與他談論足球事務。

拜仁主帥高柏尼。（Reuters）

艾比爾在周三補充道：

他現在已獲准回家，在家裏繼續康復療程。對他而言，康復意味着休息和服藥。我非常非常有信心，他很快就能以百分百的狀態重返場邊指揮。我認為這對我們所有人來說，都是最好、最棒的消息。

高柏尼在10月中旬率領拜仁主場以6：1大勝RB萊比錫的比賽中，已明顯看出身體抱恙，走路時甚至一瘸一拐。4天後拜仁在歐聯主場迎戰英超球隊阿仙奴時，原本外界也懷疑他能否臨場指揮，但他最終仍抱病坐鎮教練席見證雙方2：2言和，結果高柏尼在兩天後便倒在訓練場上。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】