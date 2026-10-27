足球熱話｜前英格蘭翼鋒賓納遭狼狗撲擊重創　生死關頭獲愛犬救命

曾先後效力阿仙奴和利物浦的賓納（Jermaine Pennant），日前在北倫敦街頭放狗時，遭遇狗隻襲擊，他突遭一頭未繫狗帶的德國狼狗撲擊不放，右腿多處被咬傷。生死存亡之際，他的愛犬King奮不顧身拯救，賓納才得以脫險。



賓納在事發當日如常牽著愛犬King在北倫敦寓所附近散步，未料一頭德國狼狗突然衝出，並率先向King發難。護犬心切的賓納見狀即上前阻攔，沒想到惡犬瞬間轉移目標，直接將賓納撲跌在地。惡犬的利齒狠咬賓納右腿，為時長達5秒以上。賓納憶述事情經過時仍心有餘悸：「那隻狗咬住我的腿不放，沒有絲毫鬆口的跡象，直到King上前阻止，牠不知道發生什麼事。」

43歲的賓納曾隨利物浦闖入2007年歐聯決賽。（Instagram@jermaine7pennant）

愛犬King衝前與狼狗纏鬥，終令令狼狗鬆口，隨後King更一直擋在受傷倒地的賓納身旁守護。 賓納感觸：「King跳出來保護我，若非牠體型夠大，換作是一隻小型犬，後果不堪設想。是牠救我一命。」

賓納在社交平台經常分享與愛犬King的生活點滴。（Instagram@jermaine7pennant）

賓納女友Mimmi Montgomery將他送往鄰近醫院急症室搶救，醫生檢查後發現，賓納右腿共有4處極為嚴重的撕裂咬痕。他最終縫上超過50針，之後可能要接受矯形手術修復傷疤。

賓納受傷小腿仍纏住厚厚繃帶。（Instagram@jermaine7pennant）

賓納事後在個人社交平台Instagram發布照片報平安，相中可見他的整條右腿纏滿厚重繃帶，愛犬King則伏在身旁沙發守候。他稱呼King為「英雄」，並公開感謝女友在危難間的悉心照料。

賓納愛犬在他遇襲時挺身而出。（Instagram@jermaine7pennant）

賓納在接受訪問時證實並未報警。按照英國《危險犬隻法令》（Dangerous Dogs Act），惡犬傷人屬嚴重刑事罪行。賓納對此表現得相當豁達：「這種意外有時就是會發生。我自己沒事，我的狗也沒事，一切安好。」

這位年少成名的英格蘭翼鋒，15歲時以250萬英鎊身價由諾士郡加盟阿仙奴，成為當時英格蘭身價最高的青訓球員，生涯征戰英超231場，曾隨利物浦闖入2007年歐聯決賽。退役後，賓納轉戰體育傳媒界擔任電台嘉賓主持。