英聯賽盃｜阿仙奴爆冷負英乙費列活特　16歲新星杜文魯莽領紅

撰文：胡卉忻
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英格蘭聯賽盃16強爆出大冷門，英超冠軍阿仙奴作客鬥英乙的費列活特（Fleetwood Town F.C），在法定時間踢成1：1平手，最終互射十二碼以3：5落敗，遭淘汰出局。

面對英乙的費列活特，阿仙奴領隊阿迪達（Mikel Arteta）今仗大幅輪換9名主力陣容。開賽僅2分鐘，一架違規飛行的無人機飛進球場上空，球證按照安全指引即時暫停賽事，無人機5分鐘後仍未離開，球證要求雙方球員返回更衣室。警方其後迅速在球場鄰近的公園拘捕無人機操作員，球賽在暫停逾8分鐘後恢復。

無人機入場導致比賽暫停長達8分鐘。（Reuters）

費列活特前鋒盧柏路比（Aaron Loupalo-Bi）推過阿仙奴後衛沙文（Marli Salmon）後起腳破網，為主隊先拔頭籌。半場落後的阿仙奴，阿迪達換入奧迪加特（Martin Ødegaard）及賓韋特（Ben White）。50分鐘，基奧基尼斯（Viktor Gyokeres）門前「執雞」為阿仙奴追成1：1平手。

費列活特率先攻破阿仙奴球門。（Reuters）

阿仙奴16歲新星麥斯杜文（Max Dowman）比賽末段情緒失控，蓄意踢向對方球員，直接領紅被逐。十人應戰的阿仙奴在法定時間維持1：1，進入互射十二碼決勝。阿仙奴的古馬雷斯第四輪宴客，費列活特則五輪全中，以5：3爆冷擊敗阿仙奴，數百名費列活特球迷衝破防線湧入球場與球員激擁慶祝。

麥斯杜文末段魯莽領紅。（路透社）
費列活特爆冷淘汰阿仙奴，晉級聯賽盃8強。（Reuters）
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費列活特主帥羅拿（Matt Lawlor）賽後激動流淚，「我簡直不敢相信。這是球會歷史上對手最強大的一晚，而我們竟然擊敗了阿仙奴。」

阿仙奴全場狂轟26腳射門，最後僅入一球反遭淘汰，阿迪達難掩失落，「很顯然，我們控球時間很長，機會很多，射門次數也很多，如果不想進入互射十二碼階段，你就需要把握住這些機會，但我們沒有做到。這就是足球，這就是這項賽事的魅力所在。今天真是令人悲傷的一天。」

費列活特主帥羅拿。（Reuters）
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