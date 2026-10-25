德甲｜拜仁將帥突遇傷病潮　半隊主力倦勤　主帥高柏尼暈倒留醫

拜仁慕尼黑在歐聯接連遭挪威球隊維京及阿仙奴逼和，3戰僅1勝2和，德甲聯賽亦落後少踢一場的多蒙特3分暫列次席。關鍵時刻拜仁卻陷入人腳危機，陣中多達6名主力無法出戰，而且主帥高柏尼（Vincent Kompany）更在練習期間突發暈倒，目前正住院治療，歸期未定。



年僅40歲的高柏尼周五（23日）在觀看U23訓練時突然昏倒，隨即由救護車緊急送院治療。這位比利時少帥早前已受到嚴重的病毒感染，周中歐聯拜仁對阿仙奴一戰仍堅持抱病在場邊督戰。

拜仁高柏尼突發暈厥，目前留醫查明原因。（路透社）

拜仁體育總監艾比爾（Max Eberl）公開交代高柏尼病情：「好消息是他目前情況穩定。昨晚我和他本人以及他的妻子都通了電話。他還需要住院幾天，直到所有檢查和確認完畢。他上周就出現一些小問題，醫生正在努力找出原因。」

高柏尼早前已受到嚴重病毒感染。（路透社）

艾比爾透露高柏尼回歸將以「周」為單位，「我們會給他充足時間，不會設定任何時間表。我們需要先找出問題所在，然後再考慮恢復時間。大家心裏都清楚，這絕不是休養幾日的事，而是需要數周時間。」拜仁英籍助理教練丹斯（Aaron Danks）將在高柏尼養病期間暫掌兵符。

拜仁更面臨主力陣容半數缺陣的打擊，中場核心甘美治（Joshua Kimmich）因父親突發心臟病離世正在家中處理喪事，篤定缺席今個周末聯賽。

隊長甘美治因回家奔喪，無限期休戰。（路透社）

此外拜仁傷兵多達5人，中堅金玟哉以及翼鋒路易斯迪亞斯（Luis Diaz）周中在歐聯比賽中傷出，金玟哉雖僅受輕傷，但丹斯確認出於保護球員，今輪聯賽將作休息，預計下周復出。而迪亞斯左側肌肉纖維輕微撕裂，恢復時間需要數周。

路易斯迪亞斯周中歐聯受傷離場，將缺席數周。（路透社）

拜仁今日再爆出門將紐亞（Manuel Neuer）因受到腳部肌腱炎持續困擾，無法把關。紐亞近期因腳部積液缺陣對陣RB萊比錫和維京的兩場比賽，直到上周三對阿仙奴的歐聯比賽才復出。年輕中場柏夫洛域（Aleksandar Pavlovic）亦突發小腿受傷而缺陣。

紐亞復出僅1場比賽後，再次進入傷兵名單。（路透社）

中場穆斯亞拿（Jamal Musiala）受肌肉問題影響已休戰近一個月。儘管復出期將近，考慮到他今年多次經歷傷病，包括曾在季前熱身賽一再暈倒而檢出患有癲癇症，球會決定耐心等待至他完全康復才重新起用，今輪繼續避戰。拜仁今周會在周一凌晨與弗賴堡較量，一周後迎來對多蒙特的聯賽榜首大戰。