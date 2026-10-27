英超︱卡域克曼聯帥位難保　紅魔鬼新帥鎖定5大人選賀維呼聲最高

曼聯在奧脫福主場以0：3慘敗般尼茅夫，今季各項賽事12場僅2勝，低迷表現讓紅魔高層對主帥卡域克（Michael Carrick）的耐性耗盡。管理層在卡靈頓訓練基地召開危機會議，卡域克在曼聯看來「時日無多」，多家英國媒體均指曼聯將新帥目標鎖定在沒有工作在身、可即時上任的前紐卡素主帥艾迪賀維（Eddie Howe）、前德國隊主帥拿高士文（Julian Nagelsmann）以及前拿玻里主帥干地（Antonio Conte）身上。維拉主帥艾馬利（Unai Emery）及白禮頓少帥靴施拿（Fabian Hürzeler）亦在考慮之列。



曼聯足球總監韋確斯屬意艾迪賀維

曼聯足球總監韋確斯（Jason Wilcox）屬意由艾迪賀維接掌帥印。諷刺的是，前曼聯足球總監丹安斯禾夫（Dan Ashworth）曾在球隊聘用阿莫林（Ruben Amorim）前，游說紅魔高層聘用艾迪賀維，結果與曼聯不歡而散。

艾迪賀維目前是最接近曼聯帥位的人選。（Getty Images）

艾迪賀維7月底離開紐卡素，原本計劃休假充電，但面對曼聯拋出的橄欖枝，持開放態度。他領軍紐卡素近5年，奪得聯賽盃冠軍，結束球隊長達70年本土冠軍荒，並兩度打入歐聯。賀維性格溫和內斂，與卡域克氣質相近，未必能滿足曼聯部分內部人士渴望以激情感召球隊走出低谷的訴求。此外，根據艾迪賀維與紐卡素達成的離隊協議，若他率領左右手田度爾（Jason Tindall）等核心教練團隊成員重返英超執教，新球會仍需向紐卡素補償數百萬英鎊。

干地發文證實未深入談判 火爆作風成兩面刃

意大利名帥干地向來以治軍嚴厲著稱，符合振奮曼聯更衣室士氣的條件。自今年6月離開拿玻里以來，干地賦閒在家。他曾率領祖雲達斯、國際米蘭、拿玻里奪得意甲冠軍，兼備英超執教經驗。干地10年前領軍車路士登頂英超，翌季再奪足總盃錦標。2021年11月，干地上任熱刺主帥，雖領軍取得歐聯資格，惟執教近季半後公開炮轟球員缺乏上進心，以及球會多年來缺少贏球文化及管理制度，最終決裂收場。干地頻繁與管理層硬碰的火爆作風，難免令紅魔高層有戒心。

意大利主帥干地曾執教車路士及熱刺具備英超經驗，惟發文澄清需深思熟慮才會重出江湖。（路透社）

干地本人一周前利用Instagram澄清：「我的名字與一些球會聯繫在一起，但目前還沒有進入深入談判階段。我在拿玻里度過一段美好而成功的執教時期後，我將花時間認真考慮如何及何時重返教練崗位。這將是一個經過深思熟慮的決定，我會在我認為條件成熟時作出決定。」干地已非首次盛傳接掌紅魔，事實上，自從他2018年離開車路士後，已多次在曼聯新帥名單中出現，可是至今未有一次成事。

曼聯另一高層力薦拿高士文 惟缺乏英超執教經驗

曼聯環球人才總監衛維爾（Christopher Vivell）非常推崇拿高士文，二人曾在RB萊比錫共事。拿高士文率領德國在2026世界盃32強出局後失去帥位，正處於待業狀態。39歲的拿高士文曾率領德甲豪門拜仁慕尼黑奪得2021／22球季德甲冠軍以及德國超級盃冠軍，一度被視為歐洲教練界新星。拿高士文曾多次與英超球會扯上關係，惟至今未有英超執教經歷。

拿高士文目前賦閒在家，此前他從未執教過英超球隊。（路透社）

從競爭對手挖角——艾馬利與靴施拿有機會過檔嗎？

除自由身名帥外，兩位現役英超領隊亦盛傳是曼聯的考慮人選。阿士東維拉主帥艾馬利以及白禮頓主帥靴施拿帶領英超球隊取得的成績及進步，曼聯高層有目共睹，但解約金可能成為加盟曼聯的一大障礙。

利物浦名宿加歷查（Jamie Carragher）在電視節目中公開呼籲曼聯挖角維拉領隊艾馬利，稱其為現時英超戰術調動最出色的主帥，「每當我想到曼聯，我都會想到他，他在歐霸戰績非常出色，但像他這樣成功的教練，難道不想在歐聯賽場上證明自己嗎？他想贏得歐聯冠軍，但他在維拉是做不到的。他在巴黎聖日耳門和阿仙奴的經歷都不太成功。我想他肯定渴望有機會在豪門球會證明自己。」

維拉主帥艾馬利。（路透社）

然而，艾馬利與維拉的合約2029年才屆滿，現階段專注於維拉的歐戰與英超，要他在季中跳槽曼聯，機會相信不高。

白禮頓主帥靴施拿合約至2029年，曼聯想要簽下他需支付巨額賠償金。（路透社）

白禮頓主帥靴施拿今季帶隊表現驚艷，極具侵略性的踢法正是曼聯現時所欠缺。可是33歲的靴施拿今年5月才與白禮頓續約3年，與艾馬利的情況一樣，曼聯如要在季中搶人，便需支付巨額賠償金。