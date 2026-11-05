歐聯｜科木9：1狂數朗斯創多項紀錄　法比加斯領軍4輪狂轟19球

法比加斯（Cesc Fabregas）帶領意甲球隊科木在歐聯聯賽階段第4輪作客朗斯，以9：1狂數對手，成為1992年歐聯改制後，首支單場射入9球的客軍，創下新紀錄。



科木作客9：1狂數朗斯 法比加斯：保持謙遜

法比加斯2022年夏天以球員身分加盟科木，2023年夏天退役後，隨即出任科木B隊及青年軍主帥，期間考取教練牌照。之後他在科木歷任暫代主帥和助教，並在2024年夏天正式獲聘為主教練。這位先後效力阿仙奴、巴塞隆拿和車路士的名將，上任以來領軍表現突出，上季取得意甲第四名拿到今季歐聯資格，科木展現出極具侵略性的踢法，並在歐聯一再完美發揮，4場比賽勝出3場，僅第二輪作客負飛燕諾，上輪4：1大勝曼聯，今場更9：1作客狂數朗斯。

科木一戰成名，法比加斯在慶祝之餘保持沉穩風範，「對於科木，對於球迷以及很多剛開始職業生涯的年輕球員來說，這都是一個美好的夜晚。但我們必須腳踏實地，保持謙遜，繼續努力，這是我們必須始終銘記的。」

法比加斯2022年夏天以球員身分加盟科木，2023年夏天退役，2024年任一隊助教，之後任主帥，上任以來帶領球隊護級成功、拿到今季歐聯資格以及在今季歐聯中取得良好開局。（路透社）

希臘前鋒杜維卡斯（Anastasios Douvikas）32分鐘內頭頂腳踢梅開二度，為入球狂潮拉開序幕。40分鐘，杜維卡斯助攻尼高柏斯（Nico Paz）窄角度勁射破網，將比數改寫為3：0。尼高柏斯入球後展示印有西乙特內里費前鋒米基爾（Jesus de Miguel）肖像的白色悼念T恤，後者日前與出迎門將相撞後重創，終不幸離世。

柏斯入球後展示西乙意外離世球員米基爾悼念T恤。（路透社）

易邊後，科木法國中場盧卡斯達根夏（Lucas Da Cunha）、中堅甘普夫（Marc-Oliver Kempf）、杜維卡斯、後備登場的年輕翼鋒列巴拿利（Mattia Liberali）、克羅地亞中場巴杜連拿（Martin Baturina）以及自家青訓小將柏柏施奧利（Matteo Papaccioli）各建一功。朗斯65分鐘藉右閘艾古拿（Ruben Aguilar）凌空抽射追回一球，最終比分定格在科木9：1大勝朗斯。

科木2018／19球季尚在征戰意大利丁組業餘聯賽，直至2024／25球季重返意甲，在法比加斯領軍下成為意甲以至歐洲球壇一股新勢力，此役狂轟9球，創下及追平歐聯多項紀錄。

希臘前鋒杜維卡斯帽子戲法，科木9：1大勝朗斯。（路透社）

科木不單寫下作客球隊在歐聯的單場入球紀錄，並追平拜仁2024年以9：2擊敗薩格勒布戴拿模的「歐聯單場一隊最多入球」紀錄，同時亦追平自1992年歐聯改制後的「單場最大球差」。此前只有兩支球隊能在一場比賽以8球差距大勝，分別是2007年利物浦8：0勝比錫達斯以及2015年皇家馬德里8：0勝馬模。

連同之前先後以4：1擊潰RB萊比錫和曼聯，科木目前歐聯以9分上升上第4位，前4輪更狂轟19球，追平英格蘭球隊昆士柏流浪在1976／77球季歐洲足協盃（歐霸前身）創下的歐洲主要賽事前4場入球最多紀錄。

歐聯聯賽階段第4輪，科木作客9：1挫朗斯。（路透社）

法比加斯強調，球隊絕不能被短暫的勝利沖昏頭腦：「我們現在必須從中吸取教訓，以免被外界的吹捧蒙蔽雙眼，或者誤以為任務已經圓滿達成。我們必須學會這樣對自己說：『很好，今天踢得漂亮，但現在繼續前進，維持住良好競技狀態。』」

主場作戰的朗斯則是在歐洲五大聯賽中，首支在歐洲賽事主場失球達9球的球隊。（路透社）

反觀主場大敗的朗斯主教練卡侯沙斯（Yannick Cahuzac），賽後面色沉重：「我唯一能想到的詞就是恥辱。我們在比賽的各方面都被全面壓制，大潰敗完全無法用戰術計劃來解釋。」