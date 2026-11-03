西乙門將重創特內里費前鋒米基爾　延至翌晨不治被罵「殺人兇手」

撰文：吳慕兒
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西班牙乙組聯賽特內里費對FC安道爾一仗，特內里費30歲前鋒米基爾（Jesus de Miguel）與對手門將奧禾奴（Jesus Owono）相撞後嚴重受創，周一送院後情況「嚴重但穩定」，但周二早上病情突然惡化，延至當地時間早上8時離世。網民群起指摘奧禾奴，甚至罵他為「殺人兇手」。

特內里費30歲前鋒米基爾（Jesus de Miguel）與對手門將奧禾奴（Jesus Owono）相撞後嚴重受創，送院後翌日離世。（IG）

米基爾送院後，他所屬球會特內里費持續在社交媒體交代他的最新情況，周二早上證實他離世的消息：「我們心碎、哽咽難言、仍無法相信這是事實，特內里費宣布米基爾已於2026年11月3日早上8時離世。」

米基爾受傷倒地一刻。（路透社）

特內里費在文中感言：「世上沒有任何言語可作安慰，也絕對沒有任何東西能減輕傷痛。我們會支持他心碎的家人和摯愛，整個特內里費社群今天都在哀悼這個殘酷的結果。」 球會亦代表米基爾的家屬，向所有支持米基爾的人致謝，並請眾人尊重他們的私隱。

米基爾受傷前的比賽英姿。（路透社）

事發在西乙聯賽特內里費主場對FC安道爾的補時7分鐘發生，當時比賽踢成2：2。特內里費在後場發動突擊，一記踢向中圈位置的長傳，米基爾接應時，遭出迎的安道爾門將奧禾奴膝部猛烈撞擊後痛苦倒地。米基爾隨即失去知覺，醫護人員隨即入場為他治理，並立即送院，目睹意外的雙方球員均一臉難過，部分特內里費球員更忍不住落淚。球證向奧禾奴出示紅牌，並隨即腰斬比賽。

米基爾接受治理後被立即送院。（路透社）

《馬卡報》在內多個西班牙媒體均指，米基爾在救護車上心臟驟停，送院途中獲醫護人員治理下甦醒。不幸地，他送院後神經系統情況惡化，最終返魂乏術，英年早逝。米基爾離世後，西班牙足總隨即宣布，當地時間周二晚上舉行兩場的西班牙盃男足賽事將會改期。

FC安道爾門將奧禾奴。（Getty Images）

涉事門將奧禾奴被罵「殺人兇手」　有機會負刑責罪成可入獄

《馬卡報》報道，涉事門將奧禾奴在社交媒體遭大量網民辱罵，迫使他在個人社交媒體關上留言功能，部分球迷甚至喚他為「殺人兇手」。《馬卡報》引述當地媒體報道指奧禾奴在意外後感到震驚，西班牙《體育報》稱奧禾奴原本希望私下接觸米基爾的家人致歉，卻因米基爾的離世而令原已棘手的情況變得更複雜，只好暫時作罷。

當場紅牌被逐的奧禾奴，不止預料會遭罰以10場計的停賽，甚至可能因而負上刑事責任。該報引用西班牙法例指出，奧禾奴有機會以「嚴重疏忽誤殺」罪名被起訴， 如罪名成立可被監禁1至4年。

米基爾與對手門將相撞一刻影片：

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