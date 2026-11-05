歐聯｜利物浦2：3負費倫巴治　3失球全部來自死球惹伊拉奧拿不滿

歐聯聯賽階段第4輪，利物浦作客以2：3不敵費倫巴治。主帥伊拉奧拿（Andoni Iraola）是役大膽收起常規進攻主力，安排巴高拿（Bradley Barcola）客串中鋒效果未如理想，更因防線三度在防守死球時失守而吃下敗仗。



紅軍今仗正選輪換5人，域斯（Florian Wirtz）、伊沙克（Alexander Isak）、加普（Cody Gakpo）全數被置後備席，由巴高拿串演中鋒，蘇保斯拿爾、安古莫夏、蒙路斯從後支援。小將尼約尼（Trey Nyoni）25分鐘凌空抽射破網，為紅軍先開紀錄。

利物浦19歲小將尼約尼攻入第一個入球。（Reuters）

然而經驗豐富卻鬆散的防線，死球防守漏洞處處。費倫巴治前鋒格連活特（Mason Greenwood）29分鐘主射罰球，皮球穿過人牆並彈中跳起背身的紅軍守將謝列美查基（Jérémy Jacquet）改變方向入網，費倫巴治收穫第一個入球。

戰至下半場，69分鐘後備入替的伊沙克為利物浦再次領先，但73分鐘費倫巴治左路角球，後備入替的加普頭槌解圍卻向對手送禮，讓艾治布朗（Archie Brown）後柱射入空門，費倫巴治第二度扳平。僅6分鐘後，費倫巴治利用界外球攻勢，維達穆里奇（Vedat Muriqi）中路頭槌頂入，費倫巴治以3：2反勝。

費倫巴治利用3次死球機會攻破利物浦大門。（Reuters）

伊拉奧拿賽後直斥失球「混亂且廉價」：「第一個是罰球，距離很遠，但是球穿過了人牆，失誤會讓你付出代價。最後一個入球，是一次手榴彈界外球，第一點雙方都控制了球，但在一次長傳球後，穆里奇贏得了球權。」

伊拉奧拿稱利物浦失球是「廉價」和「混亂」。（Reuters）

這種情況令伊拉奧拿感到意外，他透露球隊先前曾進行過大量的死球防守訓練，「我們花了很多時間練習防守死球。我們在聯賽中表現一直很好，但今天我們發揮失常了。」

巴高拿轉踢「9號位」啞火

伊拉奧拿今場將擅長邊路切入的法國翼鋒巴高拿推上正箭頭，伊拉奧拿解釋：「上周對車路士（英格蘭聯賽盃）比賽中，我們試了加普，今仗我們想試試巴高拿，認為會很有效，因為巴高拿有速度優勢，對他來說可能是個不錯的機會。」

伊拉奧拿嘗試擺巴高拿踢中鋒，效果未達預期。（Reuters）

巴高拿明顯不太適應「9號位」，缺乏隊友掩護下難以控球，導致紅軍進攻受阻。下半場66分鐘，伊拉奧拿換上伊沙克，後者隨即在69分鐘建功，利物浦一度重奪2：1領先優勢，同時宣告戰術實驗失敗告終。