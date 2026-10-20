C朗拿度擅自離營獲葡萄牙足總輕判　停賽30日無礙下月戰歐國聯

C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯C羅）早前因不滿主帥佐治捷西斯失信，對挪威一戰全場全冷板，其後憤而擅自離開國家隊訓練營。葡萄牙足總紀律委員會公布仲裁結果，C朗因「卓越體育成就」而獲輕判，被罰停賽30日及罰款215英鎊（約2249港元）。



葡萄牙巨星C朗因擅離國家隊遭葡足協停賽30天，罰款215英鎊。（Reuters）

歐國聯葡萄牙對挪威一仗，是C朗拿度18年來首場全場坐冷板，這名葡國球王大為不滿，擅自離開訓練營，並發文炮轟主帥佐治捷西斯。

C朗拿度的行徑有後果，葡萄牙足總紀律委員會公布仲裁結果，C朗被判罰停賽30日及罰款215英鎊。C朗的停賽期於10月1日追溯執行，換言之整個10月國際賽未能上陣，對下月14日在歐國聯對丹麥沒有影響。以C朗在艾納斯的近22億港元的年薪，葡國足總對C朗的象徵式罰款，僅90秒的收入已經可交罰款。

C朗憑「輝煌履歷」獲減刑。（Reuters）

C朗拿度的「江湖地位」，對今次判罰有幫助，判決文件記載，C朗向委員會提出減刑要求，包括近3個賽季均無違規記錄、長期對足球運動作出傑出貢獻、因卓越體育成就屢獲表彰，並積極協助委員會查明事實真相。C朗已代表葡萄牙出戰234場，射入146球，職業生涯共獲得35座獎座以及個人獲得5次金球獎等榮譽。

委員會在裁決中接納了其重大貢獻與無違紀前科等減刑理據：「考慮到被告C朗提供的足球相關服務，以及他在體育運動方面的非凡造詣，決定減刑。」