C朗打破沉默2000字長文詳述葡萄牙主帥兩度食言　稱仍想為國效力

C朗拿度（Cristiano Ronaldo ）在葡萄牙國家隊陣營中拂袖而去，在社交媒體的帖文內容矛頭直指主帥佐治捷西斯（Jorge Jesus），後者在記者會上強調二人沒有不和，時隔多日C朗終打破沉默，上載2000字長文詳細說明事件來龍去脈，指控捷西斯兩度違反承諾。惟他同時表示，只要身體狀況許可，仍想繼續為葡萄牙國家隊效力。



C朗拿度表示仍希望為葡萄牙上陣。（路透社）

C朗在長文一開首便稱，2026世界盃後他已預備好一封給葡萄牙人的信，作好準備宣布退出國家隊，可是在回程的航班上，葡萄牙足總會長普安沙（Pedro Proença）親自挽留，希望他考慮延續國家隊生涯，並詢問他對佐治捷西斯的意見。「當時我告訴他，我認為那是合適人選。」

【C朗2000字長文文詳述葡萄牙主帥兩度食言】（點圖放大）

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佐治捷西斯獲得C朗向葡萄牙足總會長的「祝福」，順利獲得帥位，隨即約C朗見面並指出C朗是他未來大計的重要部分，同時指出6場歐國聯分組賽只需他在第一及最後一場上陣，其餘4場不用在場。這個建議被C朗拒絕，C朗認為他身為隊長，應以身作則，因此就算雙方有默契他在中間數場比賽不上陣，他亦會以後備球員身份留在場邊。

C朗指控佐治捷西斯兩度食言。（路透社）

C朗：葡萄牙主帥兩度食言

可是在第2場作客挪威的比賽前，捷西斯突然改變主意，要求C朗上陣30分鐘，C朗接受這個安排，並在半場開始熱身，結果下半場捷西斯並未派C朗落場，C朗寫道：「主教練未能遵守承諾」。48小時後他與捷西斯對談，捷西斯承諾在記者會上一開始已說明真相，而且他並未要求對方道歉。可是捷西斯在記者會上不止沒有為事件作出任何澄清，還再三強調他在國家隊的絕對權威，「這是他第二次向我食言，我決定在他違反更多承諾前離開國家隊大軍。」

佐治捷西斯為C朗在沙特帶來獎盃。（Getty Images）

C朗指控捷西斯「絕對地違反信任」的同時，亦為自己中途離營致歉，「葡萄牙足總必須衡量我的行動和後果，並加以懲罰，而且懲罰不應獲得寬減。我雖已道歉，但我知道行動會帶來後果。」

C朗拿度從國家隊訓練營中拂袖而去。（路透社）

甘願為中途離營受罰 向球迷隊友致歉

捷西斯回應C朗離營時強調二人並無不和，又聲稱葡萄牙的大門隨時為C朗打開，可隨時歸隊重披國家隊戰衣。C朗揭破對方的謊言，同時亦表明不想這樣不體面地終結國家隊生涯，他甘受懲罰停賽，並安慰球迷他之後尚有時間好好跟大家告別，並指出只要「體能狀態許可」，他仍希望繼續為心愛的葡萄牙上陣，「希望能取得入球」。