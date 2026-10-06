C朗拂袖而去令葡萄牙全國陷入兩難　當惹火教練硬撼驕傲足球傳奇

體育界有句「沒有人能凌駕團隊」（No one is bigger than the team）的名言，可是假如那是234次為葡萄牙上陣，攻入146球的C朗拿度呢？這兩組數字不止是葡萄牙國家隊紀錄，也是男子足球成年國家隊的世界紀錄。葡萄牙男足歷年所得的獎盃，從2016歐洲國家盃，到2019、2025兩奪歐國聯，C朗均是重大功臣，從他2003年披上國家隊戰袍開始，他就是葡萄牙隊重心所在。正因如此，當他不滿教練佐治捷西斯（Jorge Jesus）而從國家隊訓練營中拂袖而去，葡萄牙全國陷入兩難。



C朗拿度從國家隊訓練營中拂袖而去。（路透社）

C朗拿度對葡萄牙的重要性毋須多談，但他畢竟已41歲，而明顯地無論體能和狀態均與全盛期有大段距離。從他2023年初離開歐洲，轉投沙特阿拉伯球隊艾納斯（Al-Nassr）開始，戰鬥力逐步減退。或許再準確一點，將時間線再推前，從C朗2018年夏天離開皇家馬德里那刻起，他已從巔峰滑落，無論在祖雲達斯或是曼聯，均未帶來預期的高度。

C朗拿度234次為葡萄牙上陣，攻入146球。（路透社）

他不能像美斯那樣，靠改變自己的踢球方式延續成功生涯，說得難聽一點，C朗只靠非常努力地維持的身體質素，以及本身的超凡球技苟延殘喘。這是全世界均看得見的事實，然而礙於C朗的威名與更衣室影響力，2023年接手的馬天尼斯（Roberto Martínez）不敢去捋C朗這條虎鬚，場場給他踢正選，然後眼白白看着葡萄牙在2026世界盃16強出局。

葡萄牙2026世界盃16強出局，C朗6戰世界盃均空手而回。（路透社）

或許這是前車可鑑。從2014年起在位的費蘭度山度士（Fernando Santos），2022年世界盃16強敢於放C朗為後備，6：1大勝瑞士後食髓知味，8強對摩洛哥繼續將C朗先列後備，結果半場落後一球，50分鐘C朗後備入替亦未能挽回敗局。葡萄牙8強出局後，山度士處理C朗的手法受盡批評，葡萄牙國家隊在輿論下旋即把他辭退。

C朗成為葡萄牙燙手山芋。（路透社）

山度士與馬天尼斯的失敗證明了一件事，C朗是葡萄牙國家隊隊中難以處理的燙手山芋——山度士敢於把C朗列為後備，從此「得罪」對方；馬天尼斯不敢了，場場給他踢正選，人前人後無盡美言，與C朗維持良好關係，換來世界盃16強出局的慘痛結果，下場也是被辭退。這個前設下，葡萄牙國家隊找上一個看來最合適的人選——佐治捷西斯。

佐治捷西斯為C朗在沙特帶來獎盃。（Getty Images）

放眼全球他未必是世人心目中的名帥，沒有摩連奴、安察洛堤、哥迪奧拿的名氣，卻是葡萄牙教練之中一個相當成功的人物。佐治捷西斯曾帶領賓菲加3奪葡超，在巴西短短一年卻能為法林明高同時帶來巴甲及南美自由盃冠軍，他在沙特先帶領希拉爾（Al Hilal）封王，繼而以救世主姿態接掌艾納斯，豪言：「唯一目標就是幫C朗拿度在沙特贏得錦標」，而且說到做到，加盟一季即為艾納斯和C朗帶來2025/26球季沙特聯賽冠軍。

佐治捷西斯總是言論惹火。（路透社）

這個相當成功的教頭名氣不算大，一來佐治捷西斯在葡萄牙本土以外並未在其他歐洲大球會執教，二來他在球壇並不是個受歡迎人物，他總是言論惹火，極度注重權威，常常與陣中球星交惡。他執教希拉爾的時候，便無視球會重金引入的尼馬，將對方邊緣化。可是他在艾納斯與C朗合作一季便取得成功，讓本身已無甚選擇的葡萄牙國家隊把帥印交予他，結果換來一場公關災難。

9月28日葡萄牙歐國聯作客挪威，C朗按教練指示在場邊熱身30分鐘，終未獲派上陣。（路透社）

葡萄牙主帥佐治捷西斯連環出招 C朗感受辱

回看雙方交惡過程，C朗的怒氣不難理解：9月25日歐國聯分組賽1：0勝威爾斯，C朗正選上陣，踢了67分鐘。3日後作客挪威，C朗列為後備，他按佐治捷西斯指示在場邊熱身，C朗足足在場邊熱身30分鐘，最終未獲派上陣。 C朗為此感到受辱，完場後直接步入球員通道返回更衣室，沒有留下來跟隊友和球迷一起慶祝勝仗。之後佐治捷西斯更公開聲言，葡萄牙國家隊一切決定均由他作出，並確認C朗不會在10月2日對丹麥一戰獲得正選。

C朗在社交媒體宣布離開國家隊訓練營。（IG）

C朗拂袖而去中途離營 帖文矛頭直指葡萄牙主帥佐治捷西斯

C朗忍無可忍，與葡萄牙足總會長普安沙（Pedro Proença）會面後，決定離開國家隊訓練營，並在社交媒體宣布：「國家隊教練的記者會，以及接下來與葡萄牙足總會長的對話之後，我決定離開國家隊訓練營。到合適的時候，我會向所有葡萄牙人說明，我離開一直以來均盡心盡力的國家隊的原因。現在是時候祝福葡萄牙和我的所有隊友。」C朗的言論目標明確，矛頭直指佐治捷西斯。

佐治捷西斯將皮球拋向C朗：「如果他想，他便會重返國家隊」。（路透社）

佐治捷西斯將皮球拋向C朗：「如果他想，他便會重返國家隊」

沒有C朗的葡萄牙，比賽一切如常，歐國聯A級第4組（League A Group 4）分組賽4戰全勝穩佔榜首。或許佳績為佐治捷西斯帶來底氣，再勝挪威後談及C朗會否重返國家隊時稱，「如果他想，他便會重返國家隊，但這是C朗的決定。」捷西斯完全將皮球拋向C朗一方，「如何結束他的國家隊生涯，一切由他決定。」佐治捷西斯補充，「從我的首次徵召，我便跟他說：『我需要你，無論你是否落場，我均需要你在我身旁，我需要你。』現在我仍在說同一番話。」

葡萄牙球迷用行動支持C朗。（路透社）

佐治捷西斯上述一席話雖然給予C朗下台階，但被傳媒追問有關球員的出場時間及對他們的承諾時，捷西斯強硬回應：「我想選誰便選誰（I can pick whoever I want）。」至於作客挪威一仗讓C朗熱身半小時而不讓他上陣，有傳媒問他是否計劃向C朗道歉，捷西斯斷然否認：「我為那個決定及所發生的事情負上責任……但為什麼要道歉？跟誰道歉？那是個謊言。」

C朗在國家隊前途未明。（路透社）

C朗暫時未有最新回應，只在IG限時動態上載幾張他回到艾納斯操練便笑容燦爛的照片。佐治捷西斯明知C朗拿度對葡萄牙國家隊的熱愛，一再挑戰他的底線，大量球迷在網上以至葡萄牙街頭拉起橫額支持C朗，痛罵佐治捷西斯，其中一幅甚至掛在捷西斯曾領軍的賓菲加主場外不遠處。C朗離隊後，過去數場歐國聯賽事，葡萄牙球迷依然穿起C朗球衣，繼續為國家隊隊長送上支持，但大家心裏亦明白，C朗不能踢到永遠，他有天總要跟葡萄牙告別，差別只是何時以及用什麼形式分別。

《球報》（A Bola）以C朗穿上國家隊球衣的背面照片為封面，標題是《一個傷感的告別》（原文：Um adeus triste）。（Ｘ）

一個傷感的告別 Um adeus triste

葡萄牙報章各有說法，《球報》（A Bola）以C朗穿上國家隊球衣的背面照片為封面，標題是《一個傷感的告別》（原文：Um adeus triste），相信是最切合大家心境的演繹。這件事其實無關支持C朗或捷西斯，時間不等人，C朗足球生涯已屆尾聲是鐵一般的事實，也是因此捷西斯才有機會借此興風作浪。桀驁不馴的C朗當然深知自己狀態不如盛年，攻入1000球可能是他尚未退役的僅餘目標，現在已經累積到979球，他留在艾納斯或沙特聯賽相信不難達到，唯一就是他能否放下面子重回葡萄牙，讓自己的國家隊傳奇生涯有個體面的結局。