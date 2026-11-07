港超聯｜大衛施華首戰建功再膺最佳球員　感激香港球迷熱情支持

平時在英超官網看到的名字，如今竟然出現在港超官網，西班牙球星大衛施華（David Silva）為香港球迷帶來夢幻一仗。這名年屆40的前西班牙國腳上陣83分鐘，為沙田攻入12碼，賽後獲選為今仗最佳球員。大衛施華賽後向球迷謝幕，感謝在場的熱情球迷。

攝影：梁鵬威



（梁鵬威攝）

至尊沙田班主王至尊口中的「西班牙21號」，大衛施華今仗披上沙田球衣實體出現，吸引4593名球迷入場，可見這名西班牙球星的吸引力。每次施華持球，也引來全場的掌聲，這名40歲的球星活力當然不及以前，但在球場的閱讀球賽能力，傳送功架仍在，串連起沙田的攻勢，他不時向隊友提場。

大衛施華下半場攻入12碼，取得港超第一球，施華不止入球，他被保利奧挑釁還手，被球證出示黃牌警告，大衛施華的名字再度寫上港超名冊。施華雖然未能踢足全場，但他依然獲選為今仗最佳球員。

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沙田眾將賽後向在場球迷致意，施華被一眾傳媒簇擁，他大感高興，並以「不可思議」大讚熱情的香港球迷，走遍啟德青年場後，大衛施華便離開球場，未有駐足接受傳媒訪問。

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大衛施華旋風襲港，與至尊沙田為香港球迷帶來夢幻一幕，班主王至尊當然對今仗滿意，「大衛施華表現比預期更好，更攻入12碼，他在練波時已展示級數。今場早已售罄，對香港足球是好事，只是比數有少少美中不足。」

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流浪的李詠豪犯手球，沙田原本的劊子手是占士史葛，王至尊指對方讓出12碼予施華，造就美好的一幕。大衛施華的上陣是一場限定，王至尊指未來是否再合作尚有討論空間，未來會否再找世界級球星來港，王至尊表示如今未有人選，配合到球隊的頂級球員不易找到。