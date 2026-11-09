英超｜曼聯戲劇性4:4逼和維拉 防線多漏洞 累積失30球冠絕歐洲

柏德列多古（Patrick Dorgu）在補時階段一傳一射，帶領曼聯於今晨的英超賽事，主場以4：4逼和阿士東維拉，幸保一分。雖然「紅魔鬼」只得8分排第18位，仍處於降班區，但起碼踢出士氣，相信卡域克可望暫保帥位，他亦最好利用之後長達兩周的國際賽期，研究如何改善疲弱不堪的防線。



維拉作客奧脫福曾兩度領先兩球，但最終功虧一簣，只能踢成4:4完場。（路透社）

連同今仗失了4球，曼聯英超10場已失了19球，只少過榜尾的水晶宮（24球）及「升班馬」葉士域治（20球），而且這10仗未嘗有一次保持不失；連同歐洲賽及其他賽事，曼聯今季已失了30球，失球數字更冠絕歐洲五大聯賽。

曼聯防線眾將固然能力不足，但心態上的問題更嚴重，很多時往往盯人不夠專注、出腳掉以輕心，或者未能堅定保持防守陣型，導致一子錯，滿盤皆落索；更何況，紅魔絕非只得一子錯。

曼聯守將達洛治今仗兩度犯錯，令球隊失球，同時他亦未能緊盯維拉的艾利臣。（路透社）

周中曼聯於歐聯反勝羅馬一仗，我已說過不可繼續用達洛治，但大抵兵源太匱乏下，卡域克還是讓這名葡萄牙守將擔任正選左閘，可是今仗有最少兩個失球，跟他脫不了關係。主隊開賽僅1分鐘便失守，門將辛尼拉文斯被射穿大小球門，當然可以做得更好，但達洛治位置收得太入，於是被維拉右中場艾利臣愛德華（Alysson）從容起腳，同樣責無旁貸。

曼聯3分鐘後又因拉文斯「甩手」，被尼高拉斯積遜近門「執死雞」，閃電落後0：2，但在半場前憑般奴費南迪斯及泰利文斯的入球追平2：2，士氣本來高昂，可是下半場一開賽即被打沉，罪魁禍首又是達洛治；他在禁區內鹵莽出腳絆跌艾利臣，令球隊被罰12碼，易邊後只3分鐘又再失守。

後備入替的杜古，在補時階段一傳一射，帶領曼聯以4:4逼和維拉。（路透社）

紅魔失的第4球又是離奇，中堅約羅（Leny Yoro）防守維拉的死球傳中時，頂頭槌解圍竟頂向己方球門，這次拉文斯反應快撲出，但皮球救出不遠，輾轉被伏兵門前的哥列斯卡射成4：2。

杜古在66分鐘入替達洛治後，成為搶分關鍵人物；他先於補時2分鐘左路傳中予約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee）近門撞射入網，再於4分鐘後接應角球頂入，為曼聯戲劇性追成4：4，暫時紓緩卡域克被炒壓力。

曼聯主帥卡域克要趁國際賽期，好好思考如何堵塞球隊防線上的漏洞。（路透社）

雖然杜古並非傳統閘位球員，他較適合擔任翼衛，但如果跟達洛治比較，他起碼跑動較積極，踢法較硬朗，在正選左閘勞克梳爾還未傷癒下，以杜古頂替達洛治，相信是較合理的選擇。至於約羅及拉文斯，無疑是經驗與能力所限，曼聯現時也無人可代，或許要捱到一月轉會窗重開才有辦法改善。

卡域克賽後說：「很失望我們今仗未能勝出。我們在比賽的大部分時間都表現得更好。我們因送禮給對手而令自己身陷險境。」他續道：「情況很艱難，我們勝仗不夠多，仍需繼續努力，減少失誤，贏得比賽。」曼聯下一仗將作客利物浦，但要到11月22日才上演，中間隔着兩周的國際賽期，這正好給卡域克一點時間，研究一下如何堵塞防守漏洞。