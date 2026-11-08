足球熱話︱濃霧作戰另類樂趣　球迷諷：足總盃史上最精彩時刻

英格蘭足總盃第一圈，英甲球隊諾士郡作客低兩個級別的非聯賽球隊艾川查姆（Altrincham）一仗，比賽受濃霧影響，直播畫面鏡頭一度白濛濛一片，評述員、觀眾均不知道在看什麼，唯有各自發揮創意。



英格蘭足總盃第一圈諾士郡作客艾川查姆，比賽受到大霧影響，最初一切如常。（Getty Images）

英格蘭足總盃第一圈諾士郡作客艾川查姆，比賽受到大霧影響，最初一切如常，諾士郡28分鐘先開紀錄，艾川查姆39分鐘扳平，半場雙方踢成1：1。不過艾川查姆主場Moss Lane現場濃霧愈來愈嚴重，連球員也難以看清前方，入場球迷更如墮五里霧中。

現場濃霧愈來愈嚴重。（截圖）

入場觀眾無計可施之下，不少人打開手提電話的電筒功能，試圖突破濃霧，令現場一度猶如演唱會歌手與觀眾那樣，點點星火。評述賽事的森馬頓（Adam Summerton）被拍檔問他到底比賽現場正在發生什麼事時回應：「這一刻我跟你一樣，猜不到正在發生什麼事。」然而觀看電視直播的球迷，覺這個無奈狀況很有趣，有人搞笑形容那是：「足總盃的史上最精彩時刻」（Peak FA Cup）。

球證讓比賽繼續。（截圖）

另有人稱：「橙色波呢？我想念那些日子！」以往每逢下雪或現場環境惡劣的足球比賽，不少賽事均會轉用較易被看見的橙色足球，可是由於色盲者無法看到以及足球各種相關現代科技改進等因素，橙色足球已絕跡球場多時。有觀眾開玩笑指，「如果互射十二碼，可否請球證讓龍門靠近攝影機多一點，讓我們能夠看得見？」

有球迷形容這是「足總盃史上最精彩時刻」。（截圖）

戰至下半場，艾川查姆59分鐘再入一球，諾士郡完場前扳平2：2，最終雙方果然要互射十二碼，評述員無法看清龍門，只能靠龍門後方的現場球迷反應「靠估」。諾士郡互射十二碼以3：2勝出，艾川查姆無法再次當上「巨人殺手」。

英格蘭足總盃第一圈諾士郡作客艾川查姆，雙方在大霧中互射十二碼。（Getty Images）

一場濃霧為不少球迷帶來另類樂趣，可是亦有人在X抱怨，「這真是荒謬！就算離譜的越位也無法看見，這場比賽應該腰斬。」