港超聯｜林嘉緯與大衛施華夢幻聯乘　享受與世界級球星並肩作戰

大衛施華（David Silva）「一場限定」加盟至尊沙田，這名西班牙球星當然正選披甲對標準流浪，不少球迷期待大衛施華與林嘉緯同場，這一幕終在下半場出現，兩大中場大腦曾同場12分鐘。

難得與世界級球星並肩作戰，經驗豐富的林嘉緯同樣興奮，近距離感受對方的級數，他坦言像是為球隊注入興奮劑一樣。

攝影：梁鵬威



林嘉緯。（趙子晉攝）

大衛施華退役三年多，今場復出在中場依然指揮若定，功架猶在。這名前西班牙國腳期間限定加盟沙田，今仗當然正選上陣，另一中場大腦林嘉緯只好先列後備，不少球迷希望看到雙核心同場的畫面，終於在下半場中段發生，林嘉緯71分鐘上陣，大衛施華在83分鐘被換出，縱兩人未有太多配合，已滿足不少球迷的願望。

41歲的林嘉緯同樣曾退役，他今仗僅踢20多分鐘，依然落力，助攻助守，末段開角球後隨即回防截住對手攻勢。

林嘉緯今場下半場中段入替。（梁鵬威攝）

「的確是很夢幻，好享受，大衛施華是我當代十分欣賞的球員.....」即使林嘉緯見慣大場面，難得與世界級球星同場仍感高興，他仍細數與施華的淵源，「當年踢富力時，我不能選10號，因為他（施華）的關係而選穿21號。」

雖然大衛施華「加盟」沙田短短數天，林嘉緯認為對球隊甚有影響，「我都想與他（大衛施華）踢多一會兒，但兩個年紀大球員同場有點難度。他來到後像是為球隊注入興奮劑一樣，我十分期待，他在練習時已經展示個人級數，十分感激他來到。」

林嘉緯與大衛施華同場，他直呼享受。（梁鵬威攝）

+ 4

林嘉緯對大衛施華讚不絕口，指對方為人禮貌，同時沒有架子，起初球隊都有點拘謹，但施華很快已融入球隊，加上他在場的態度也是一絕。「當然不可要求他有高峰時的表現，但他今日在場上同樣落力，毫不錫身，你看得出他為了球隊爭勝而努力。」

今次班主王至尊請來大衛施華，同時獲得不錯的反響，林嘉緯笑言希望下次找來C朗拿度，而他認為為球隊打好根基，是沙田要繼續努力的地方。「大衛施華來港吸引更多人留意本地足球，肯定是成功，如果可以請到有質素外援踢半季、一季當然是好事，但場外的事宜就交給王老闆，我們要繼續打好根基，我們的目標不是做升降機，而是有計劃地繼續前行，讓年輕球員有更多機會。」