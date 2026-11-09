中超｜大連英博連追14分反勝奪冠　成都蓉城連失冠軍點憾居次席

2026賽季中超聯賽周日（8日）煞科，主場作戰的大連英博在大雪中3：1戰勝天津津門虎，實現最後5輪連追14分的驚天逆轉，力壓成都蓉城奪得本賽季中超聯賽冠軍。成都蓉城客場2：3不敵山東泰山，獲得亞軍。



本賽季中超聯賽，大連英博曾一度落後成都蓉城18分。第25輪結束後，大連英博還落後成都14分之多。最後五輪比賽，大連英博取得全勝，成都蓉城僅1平4負。兩隊最終同得52分，大連英博憑藉勝負關係優勢奪冠。

大連英博3:1戰勝天津津門虎積分榜登頂成功奪冠。（新華社）

大連英博上賽季開始征戰中超，本賽季球隊持續補強，務實的戰術和堅韌的作風讓他們在聯賽後半程開始發力，本輪比賽前已取得4連勝，與「領頭羊」成都蓉城的積分差距縮小至3分。

當日北方地區迎來大範圍降温，大連英博主場更是飄起雪花。開場僅5分鐘，大連英博球員楊銘鋭門前搶點破門，主隊1：0領先。第50分鐘，天津隊獲得十二碼球，外援哈達斯（Fran Mérida）操刀命中，將比分扳平。第70分鐘，廖錦濤低射破門，大連英博再次取得領先。全場補時階段，黃山門前搶點擴大領先優勢，最終大連英博3：1獲勝。

取勝後，大連英博積52分，與本輪不敵山東泰山的成都蓉城積分相同。由於大連英博本賽季中超主客場「雙殺」成都蓉城，勝負關係佔優，最終奪冠。

本輪比賽前，成都蓉城已連續錯過4個冠軍點，本輪只要不敗，仍可奪冠。主場作戰的山東泰山顯然準備得更加充分，第15分鐘，李小恆不停球凌空抽射破門；第23分鐘，馬德魯（Jader Gentil）加補射得手，山東泰山連下兩城。第38分鐘，費利佩（Felipe Silva）接胡荷韜傳球后推射破門，成都隊扳回一球。

成都蓉城不敵山東泰山。（新華社）

第63分鐘，克雷桑（Cryzan）展現出色個人能力，幫助泰山隊將比分擴大為3：1。雖然韋林頓席爾瓦（Wellington Silva）在第79分鐘幫助成都隊再次迫近比分，但最終成都隊未能完成逆轉，吞下4連敗的同時，將冠軍獎盃拱手讓人。

當日其他比賽中，上海海港6：1大勝遼寧鐵人，上海申花4：0戰勝青島西海岸，武漢三鎮1：2不敵雲南玉昆，北京國安1：0小勝重慶銅梁龍，浙江隊4：0大勝河南隊，青島海牛與深圳新鵬城2：2握手言和。

積分榜上，北京國安、山東泰山、上海海港分列第三到第五位，排名最後兩位的武漢三鎮和青島海牛降級。在7日結束的中甲聯賽中，排名前兩位的廣東廣州豹和南通支雲升入中超。