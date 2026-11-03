足球︱陳晉一左腳蹠骨骨折需動刀　3個月內二度重創料休戰逾10周

中超球會上海申花今日公布，港將陳晉一在10月23日中超賽前訓練期間，於一次變向後左腳突感劇痛，經醫院電腦斷層掃描（CT）檢查，確診為左腳第五蹠骨基底部壓力性骨折。經專家會診確認進行手術治療，陳晉一將於11月5日接受螺釘固定術，預計休戰10至12周。



陳晉一在短短三個月內遭遇的第二度較大傷病。今年8月底中超對陣山東泰山一役，陳晉一右足踝「拗柴」傷出，事後檢查證實右距腓前韌帶部分斷裂，並波及距腓後韌帶及三角韌帶，休養逾一個月，期間錯過港隊9月及10月國際賽期。他於10月10日中超聯賽中復出並踢足全場，歸隊僅出戰3場比賽後再因左腳骨折倒下。

陳晉一出席中超第29輪深圳新鵬城對陣上海申花賽前記者會。（微博＠上海申花足球俱樂部）

陳晉一今季代表上海申花各項賽事出場32次，正選31次，射入3球，貢獻2次助攻，更曾在中超對北京國安時射入罰球世界波。上海申花因涉中國足壇反腐案被扣除聯賽積分，以負10分起步，在今季中超剩餘一輪情況下列第8位，足協盃止步8強，現階段正角逐亞冠二級聯賽。

上海申花發佈傷情通報（微博＠上海申花足球俱樂部）

按照預計的10至12周康復時間推算，「一仔」將一路養傷至2027年1月底，無法代表申花出戰亞冠二級聯賽分組賽階段剩餘賽事。亦無緣港隊11月的國際友誼賽。一般中超球隊通常於每年1月上旬展開季前冬訓，陳晉一復原進度極可能直接影響來季其投入全隊合練的節奏。