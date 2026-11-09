英超｜達洛治換邊即犯天條曼聯陷險境　換出被噓爆　卡域克仍力撐

當泰利文斯攻破舊東家阿士東維拉的大門，半場休息前追成2：2，難道「史詩式反勝」再度在奧脫福上演？達洛治（Diogo Dalot）換邊初段一次魯莽攔截踢跌艾利臣，球證直指12碼點，曼聯更連輸兩球，幸好補時力挽狂瀾，戲劇性以4：4力保一分。

達洛治下半場中段被換出時，奧脫福看台響起不少噓聲，主帥卡域克依然力撐這名葡萄牙國腳。



（Getty Images）

若然你是一個營營役役的普通曼聯球迷，對阿士東維拉一仗的首5分鐘或許已經氣憤得想「熄機」，但般奴費南迪斯與泰利文斯各建一功，半場追兩球，是否複製上場歐聯對羅馬的逆轉劇本。

「史詩式反勝」的劇本換邊不足2分鐘已被撕掉，達洛治禁區內犯天條，魯莽落腳踢跌艾利臣，球證直指12碼點，麥甘尼一射中鵠，加上哥列斯卡門前「執雞」，曼聯下半場開賽8分鐘又失兩球，彷彿上演上半場的劇本。

（路透社）

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魯莽犯規輸12碼的達洛治66分鐘被換出，曼聯球迷對這名葡萄牙國腳絕不留手，奧脫福傳來噓聲，《曼徹斯特晚報》賽後評價達洛治今仗只得2分，指他首個入球及12碼同樣要負責任。

達洛治表現一般，他依然是曼聯陣中穩定上陣的一員，主帥卡域克依然力撐，「他（達洛治）今仗失了12碼，這是犯錯，他自己也知道，他自知要做得更好，他在場上為球隊傾盡一切，這一點無庸置疑。」卡域克理解球迷的情緒，並強調達洛治在隊中的重要性，相信對方能夠在下場反彈。