重劍世界盃｜15歲黃柏耀夢幻初戰大舞台　闖蕩世界感受差距添經驗

搭上前往中東的飛機，展開26日的長征之旅，大概是15歲的黃柏耀至今離家最久的一次。

近一個月的旅程，足跡遍佈亞洲﹑歐洲，從青年賽打到成年組世界賽。在U23亞洲錦標賽殺入決賽，力戰不敵世界冠軍級人馬摘銀，然後在青年世界盃巴林站未能再下一城，首戰成人賽卻隨即成為團體賽一員，更創下歷史殺入前四。

年僅15歲有幸踏上世界盃的舞台，與高水平劍手交流，是黃柏耀既大開眼界又夢幻的體驗。



從上年香港公開賽驚喜打入決賽，重劍小將黃柏耀的本地排名扶搖直上，少年組（17歲以下）晉身前四，青年組也排第五，越級挑戰成年組佳績依然，早前再晉決賽，升上第五位，年僅15歲的黃柏耀已展示衝擊力。

黃柏耀（左）曾在上年香港公開賽晉身決賽，挑戰大師兄方凱申。（資料圖片／趙子晉攝）

就讀拔萃男書院中四的黃柏耀，10月底隨港隊出發赴巴林，先出戰U23亞洲錦標賽，緊接在巴林轉戰青少年世界盃，然後再赴瑞士伯恩，參加人生首次的成年組世界盃，最後一站則前往法國集訓，長達近一個月的旅程，是他汲取經驗的大好機會。

無論是U23或青年組，對黃柏耀也是越級挑戰，他在U23亞錦賽殺入決賽，面對哈薩克的應屆團體世界冠軍Kirill Prokhodov，力戰而敗摘下銀牌。緊接在巴林站的少年世界盃，8強不敵隊友徐啓哲；青年組同樣遭隊友何承灃淘汰。黃柏耀沒有太多時間失落，他便從中東飛往瑞士伯恩，準備出戰生涯首次成年組世界盃。

黃柏耀（左一）早前U23亞錦賽男重摘銀。（巴林劍擊總會）

小組賽3勝3負，首場淘汰賽以7：15不敵烏克蘭劍手，是黃柏耀首戰世界盃的成績單。遠征近一個月是黃柏耀的新體驗，在巴林連打兩項賽事，加上舟車勞頓，他難免有疲態，以為可以休息之際，何瑋桁及吳浩天因傷未能參加團體賽，黃柏耀在會議上得知獲委以重任，首戰成年賽即取代兩名師兄出戰團體賽。

15歲的黃柏耀當然是隊中最年輕的一員，港隊男重連挫烏茲別克﹑法國及韓國，黃柏耀同樣坐在後備席支持師兄，直至對瑞士爭入決賽，黃柏耀終於披甲上陣，及後鬥意大利的銅牌戰，黃柏耀更是擔任守尾門的一人。

黃柏耀聯同方凱申、劉昊峯等師兄出戰瑞士伯恩站。（FIE）

「原本以為打第一場後，就換入方凱申，原來教練想試陣，我就從頭打到尾....」生涯第一次打世界盃，首場正選便是在銅牌戰守尾門，初生之犢不畏虎，黃柏耀沒有被大場面嚇倒，面對有兩名世界前十劍手坐鎮的意國，他不落下風，單局細分僅是最後一局以4：5不敵迪維羅利（Davide Di Veroli），黃柏耀的表現絕不失禮。

「我覺得自己該場（銅牌戰）打得好放，等待最佳的時機出手，我不後悔自己每一個選擇....」若說沒壓力也是騙人，港隊法籍教練Gauthier Grumier在賽前會議公布由黃柏耀上場，畢竟與師兄合作，他擔心連累團隊，當他踏上劍道時，一切緊張也煙消雲散，專注在場上打好每一劍。

港隊男重殺入前四，在銅牌戰鬥意大利，黃柏耀接過守尾門的重任。（FIE）

一個月打足不同組別，初戰成年組的舞台，技術層面與青少年賽大同，無疑是黃柏耀的寶貴經驗。「成年與青年是兩個截然不同的世界，青年組有時魯莽一點也可以，但成年組的劍手經驗豐富，處理比賽的能力高，他們的試探﹑觀察做得十分充足，並不能看到機會便衝過去。」

火喉與經驗需要年月累積，與師兄並肩作戰同樣獲益良多，「第一次與方凱申﹑劉昊峯等師兄做隊友，我在旁邊觀看他們在劍道上，很謹慎﹑很有耐性，而且隊中氣氛很好，大家都十分主動協助隊友。」

第一次打成年組，黃柏耀有幸成為歷史的一部分，與隊友一同首晉世界盃四強，是對他生涯的強心針，更有信心面對未知的未來，黃柏耀的學習之旅仍未結束，如今與港隊隊友在法國集訓，為創造更多歷史作好準備。