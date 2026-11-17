社交網站Threads早前出現過一個貼文，大概是向網民集氣，希望以替補身份參加香港公開賽，最後如願參賽。這對來自英格蘭的組合其中一人是前港將楊曉彤，與拍檔Vivian Cheng在女雙的外圍賽亮相，即使最後無緣正賽圈，在啟德亮相已是一生人一次的難忘體驗。



香港公開賽首個賽日朝早的外圍賽階段，港隊有14個單位亮相，當中包括不少本地小將，是他們首度登上世界羽聯（BWF）大舞台的機會，這些機會對外地球手非必然。

香港公開賽明年升格為750級別，外圍賽將不再存在，換言之要參加外圍賽，今年是最後機會。早前Threads出現一個貼文，「樓主」向網民集氣，希望獲得資格參加香港公開賽的外圍賽，發文的是Vivian Cheng，她夥拍楊曉彤報名參加香港公開賽，兩人過往未曾參加任何賽事，沒有任何排名下，參加香港公開賽唯一途徑是外圍賽。

Vivian Chang（左）與楊曉彤代表英格蘭出戰。（夏家朗攝）

Vivian曾在Threads發文希望參加香港公開賽。（夏家朗攝）

根據BWF官網，今年香港公開賽女雙共有12對組合退賽，楊曉彤／Vivian Cheng這對代表英格蘭的組合如願獲得參加外圍賽的資格，有望亮相啟德。

楊曉彤是前港隊青年軍代表，曾代表香港出戰世界大學運動會，早前移民英國，中間曾回流香港任教練，其後繼續英國發展；Vivian Cheng則是羽毛球愛好者，一直以業餘身份參加比賽，出戰香港公開賽是千載難逢的機會，「這是一生人一次的機會，若果你不是香港隊成員的話，實在難以亮相香港公開賽，要不是去了外國，都未必有這機會。」今次是Vivian第一次參加香港公開賽，而楊曉彤對上一次角逐，當時的場地還是伊利沙白體育館。

這對英格蘭組合最後不敵泰國組合。（夏家朗攝）

楊曉彤與Vivian Cheng是第一次在球場上合作。（夏家朗攝）

兩人雖然在英國生活，一個住在曼徹斯特，另一個則在伯明翰，兩人又有正職在身，相識多年卻未試過合作，在香港公開賽才是首次合作，短短在賽前才第一次一同練波。因為Vivian一直希望參加香港公開賽，楊曉彤應約復出，一同特意回港，促成今次的期間限定組合。

楊曉彤／Vivian Cheng與泰國組合爭晉級，最後以5：21、4：21告負，即使無緣正賽圈，在啟德亮相兩人也是畢生難忘的回憶。