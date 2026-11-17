從新賽季首站的佩劍世界盃阿爾及利亞站，至埃及開羅的世界盃，兩站相差一個月。剛剛升讀大學的曾悅澄（Hazel），投放在劍擊的時間更多，今次旅程逾一個月不在港，征戰中東、非洲、歐洲參加不同賽事，是18歲小妮子的新體驗。

先在阿爾及利亞青年世界盃個人賽摘銀，巴林的U23亞洲錦標賽團體添銀，最後一站在開羅摘下歷史性的世界盃銅牌，曾悅澄今趟旅程不枉此行，獎牌以外，獲得的經驗更是可貴。



港隊女佩以往面對強敵不落下風，與勝利總是差一點點，就像今年的香港世錦賽，與法國激戰至最後卻憾負兩分。每次飲恨也是成長的養份，不斷的累積終有回報，港隊女佩在埃及開羅站世界盃突破16強的關口，力克世界第二的匈牙利，緊接再挫波蘭，每一步也是歷史，首度晉身世界盃四強，最後在銅牌戰再下一城，摘下歷史性的銅牌。

「8強一直是我們的目標，每次離勝利都好近好近，今次終於做到了，對我們對強心針，證明香港女佩都不太差....」朱詠翹、薛雅齊、劉綺程近年合作無間，對港隊女佩創歷史更深感觸，而18歲的曾悅澄扮演重要角色，是今站的第三人。

港隊女佩在開羅站世界盃創歷史。（中國香港劍擊總會）

港隊女佩擊敗美國在開羅站世界盃摘銅。（中國香港劍擊總會）

縱然曾悅澄不是港隊女佩團體賽的常客，她偶有機會披甲，早年曾以16歲之齡替補參加亞洲錦標賽，上年因應付文憑試而錯過部分比賽。升讀大學是人生的新階段，曾悅澄能夠投放在劍擊的時間更多，今次遠征彷彿彌補之前的比賽時數。

從10月中出戰今季首站阿爾及利亞站，緊接留多一星期轉戰青年世界盃，然後從北非改赴中東的巴林參加U23亞洲錦標賽，完賽後再轉飛歐洲的匈牙利布達佩斯，出戰另一站的青年世界盃，而埃及開羅站是Hazel今次旅程的最後一站。

曾悅澄在阿爾及利亞再度踏上青年世盃頒獎台。（運動員提供）

千里迢迢到各地比賽，論成績Hazel今次算是不枉此行，先在阿爾及利亞的青年世界盃摘下個人銀牌，是生涯第二次踏上頒獎台，然後在U23亞錦賽團體再添銀。即使在匈牙利未有獎牌落袋，但與勁旅意大利戰至最後飲恨，也是一種肯定。

「以往中學時期要上學，甚少整個月都在外地，如今升上大學終有機會體驗....」短短一個月，足跡遍佈亞洲、非洲、歐洲，如此緊密的賽程是曾悅澄生涯的初體驗。今次旅程比賽接比賽，出發前已知道不易應付，體能上的疲累也能苦撐，最煎熬的是思鄉，「我想返屋企」是Hazel不時浮現腦袋的念頭，幸好教練、隊友、家人不斷鼓勵她，Hazel也咬緊牙關，堅持至最後。

開羅站是旅程最後一站，曾悅澄咬緊牙關，堅持至最後。（中國香港劍擊總會）

大長征來到最後一站埃及開羅，個人賽與正賽圈僅差一步，團體賽卻再度成為團隊的一員。雖然今站的港隊女佩陣容是新組合，曾悅澄以外三人經常合作，而Hazel與薛雅齊、劉綺程過去一同出戰青年世盃，所以早建立一定默契。

港隊女佩雖然以新組合出戰開羅站，但四人各自也合作無間。（中國香港劍擊總會）

作為團隊之中最年輕一員，曾悅澄每次上場也有壓力。年月總是讓人成長，曾悅澄如今依然緊張，但逐漸可以控制情緒。Hazel在開羅站做好第三人的角色，大多場次比分是1至2分內，在銅牌戰對美國第四局打出5：0更是關鍵。

「我擔心自己會連累隊友，倒輸分數，所以每次都好緊張，如今還是緊張，今站有幾場我有信心為隊伍保持領先，我在劍道上也比以往冷靜，同時更加投入在比賽，做好自己，果斷做決定，然後成績便會來到。」雖Hazel嘴邊掛着緊張，但與這份情緒同行，減少影響發揮也是成長。

港隊女佩首踏世界盃頒獎台。（中國香港劍擊總會）

曾悅澄比賽緊接比賽，縱然忙得不可開交，Hazel依然享受，在獎牌以外同樣收穫豐富，「出發前想在今次旅程精進技術及心態，之前的自己只想贏而忘了如何贏，改變壞習慣是我今次的目標，在場上享受每一劍，注重每一分的過程，做好自己，無論勝負也是經驗累積，今次證明這心態是對的，希望往後比賽也謹記這心態，把學到的延續下去。在今次旅程中盡量爭取休息時間，同樣是一種學習。」

在開羅站登上頒獎台，以世界盃團體銅牌為旅程作結，帶着獎牌回家當然是錦上添花。曾悅澄未有太多時間休息，今日（17日）抵港後，周六即再出戰本地的康文署公開賽。完成逾一個月的旅程，Hazel暫時放下劍擊，最希望回港先食餐好，一解思鄉之愁。