港珠澳半馬屈旨盈連續3屆入本地三甲繼續享受跑步 張耀樑跑出驚喜

長跑好手屈旨盈在港珠澳大橋（香港段）半馬拉松2026（港珠澳半馬）獲得本地女子半馬亞軍，即使以1小時21分13秒完賽，時間與期望的1小時20分鐘內差少少，她認為能保持水準已感滿意，更指出隨年齡增長，「唔跌就係進步」。獲得半馬男子組本地冠軍的張耀樑，亦對今次在70分鐘內完賽感到好滿意，「好驚喜」。



港珠澳半馬2026︱屈旨盈連續三屆跑進女子半馬三甲。（楊宇翹攝）

屈旨盈從2023年、2025年到今年，連續3屆參加港珠澳半馬，到底賽事有什麼吸引之處，令「Miss Vut」年年參賽？「很少機會可以用雙腿跑上大橋，而且今年賽事升格為白金級賽事，所以很想參賽其中。」

港珠澳半馬2026︱屈旨盈獲得女子半馬亞軍。（方承恩攝）

回顧3屆賽事，她坦言首屆賽事時不及今年順暢，「很記得賽事第一年在橋與橋之間沒有鋪地氈，每次跑到接駁位時都戰戰兢兢，驚隻腳會攝咗過去。第二年開始已鋪平了，跑起上來暢順了很多。接駁巴士服務方面亦有改善，賽事一路在進步。」

港珠澳半馬2026︱賽事天未亮便起步。（方承恩攝）

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她賽後受訪時表示，近期半馬成績徘徊在1小時20至21分之間，今次賽事亦是在此範圍內，發揮很穩定，「有諗過想再跑快一點，但回程時多數是逆風，而且比較曬，加上很多時都是自己一個人在跑，因此後段跌速比較多。」她希望能在1小時20分鐘內完成比賽，「現在差些少，都算滿意」。

港珠澳半馬2026︱女子組半馬本地冠軍為羅映潮。（楊宇翹攝）

連續3屆出戰全數入圍三甲，即使與2024年底臺北馬拉松寫下的1小時18分44秒個人最佳時間（PB）相差2分多鐘，屈旨盈並不介意，指出今次賽事的作用以寓賽於操為主，「我跑這條路最快也是1小時21分，所以在有全職工作在身下能跑回這水平，對我而言『唔跌就係進步』。」年底她會再次參加臺北馬拉松半馬賽事，「希望再次能夠貼近PB」。

港珠澳半馬2026︱屈旨盈繼續享受跑步和比賽。（楊宇翹攝）

屈旨盈表示，未來會繼續以享受心態去跑步，今年她由壯年組（20至34歲）升上先進一組（35歲至39歲），「就算年齡不斷增長，仍想繼續衝擊自己的PB。」她會集中出戰半馬及十公里賽事，每年只會跑一隻全馬，「我會繼續跑，明年渣馬會跑半馬，希望能突破自己的場地最佳時間。」

港珠澳半馬2026︱張耀樑榮膺男子組本地半馬冠軍。（楊宇翹攝）

43歲的張耀樑以1小時8分49秒榮膺男子組本地半馬冠軍，他受訪時直言對跑出的時間感到驚喜，「第一次在香港能跑到70分鐘內，跑到68分鐘好滿意。」他表示，今次賽事主要用以備戰12月的華倫西亞馬拉松，「頭半程輕鬆些，後半程橋上有逆風，以及開始熱和曬」。2023年首屆賽事他也有參加，今次再戰港珠澳賽道，他與屈旨盈一樣認為安排較當年順暢，整體而言賽事「易跑咗」。