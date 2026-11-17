香港羽毛球公開賽今年移師啟德體藝館，港隊「大師姐」謝影雪是頭一批出戰的球手，夥拍17歲的名將之後禹智睿，直落兩局輕取馬來西亞／委內瑞拉組合，晉身正賽圈。謝影雪一直渴望在啟德作賽，今次如願踏上體藝館，她對新場地讚不絕口，直言堪比全英賽的級數。

攝影：夏家朗



從舉辦多年的紅磡香港體育館，香港公開賽首次移師啟德體藝館，與往年一場設有四個場地，同樣是三面台，但配置稍為不同。啟德體藝館向橫發展，四個場之間空間較多，鄰近球場亦設有小看台為VIP席，而球員出場的大佈景板設置在場的最左方。

以往在紅館舉行，看台向高發展，球迷容易觀賞不同球場的賽事。以今年首日票價為例，港元$70的位置主要在場側一方，因為啟德場是長方形設置，在$70區域的球迷較難欣賞較遠的球場，而較貴門票的位置則較近場地正中間，觀賞體驗有別於紅館。

落場出賽的球員卻有不同的視角，港隊大師姐謝影雪與禹智睿合作出戰混雙，亦是年僅17歲的禹智睿首次參加香港公開賽。面對由馬來西亞與委內瑞拉球手合作的組合，這對港隊組合除了首局初段曾經落後，其後愈打愈順，直落兩局以21：14、21：13擊敗對手，繼熊本大師賽後再晉正賽圈。

「我覺得啟德場好好打，以前的設置我們經常對着佈景版打，有時比較難看，今次球場兩邊後方都是觀眾席，今次感覺有點像全英賽，燈光、風向都很好，球場也很靚，算是完了心願，但（鄧）俊文就未有機會。」謝影雪對啟德場讚不絕口，同時不忘好拍檔鄧俊文，唯獨是今日氣氛一般，當兩人出戰時，看台也有零星的打氣聲，阿雪笑言自己多年沒有在日頭打比賽，氣氛當然不及以往，希望之後氣氛更加好。

謝影雪夥拍17歲的禹智睿在外圍賽順利過關。（夏家朗攝）

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17歲的禹智睿是是名將之後，母親是中國羽毛球名將龔睿那，她在2001年曾贏得世界錦標賽女單冠軍，此子身材高䠷，扣殺力量充足，今仗也顯示他的殺傷力。香港公開賽是兩人第二次合作，雙方增添不少默契。

「經過熊本（大師賽）後，大家互相了解更多，他（禹智睿）很有衝勁，落場每一球都是『All-In』，與我們先了解一下對手的做法有點不同，他可以不用每一球都要求完美，慢慢控制一下。」在師姐身邊出戰的禹智睿，在場上更放心，「在場上比較定一點，感覺像是只要雪姐在，她總有方法幫我彌補犯錯，所以在場上更放鬆。」

謝影雪帶着師弟出戰。（夏家朗攝）