2026年香港羽毛球公開賽周二（17日）在啟德體藝館開賽，這是國羽11月份連續參加的第三站世界巡迴賽超級500級別賽事，回歸的梁偉鏗和王昶在男雙首輪以2：1戰勝日本組合岡村洋輝／山下恭平，有驚無險晉級16強。



在韓國公開賽和日本大師賽兩站中臨時拆夥的「梁王」組合今站賽事回歸，作為衛冕冠軍的兩人先以14：21輸掉了首局，但隨後狀態回升，以21：16扳回一局。決勝局，這對世錦賽冠軍、巴黎奧運亞軍組合一度以12：17落後，但兩人隨後愈戰愈勇，打出數個精彩的回球，連追8分到20：17拿到賽點，最終以21：18獲勝。

巴黎奧運會亞軍組合王昶和梁偉鏗。（資料圖／Reuters）

兩人賽後表示當日在適應場地和找感覺上花了點時間，而逆襲獲勝的秘訣則是抱着「爭勝」的決心。

我們（在落後時）積極調整，一個球一個球想辦法，沒想過會輸，就是爭勝。

王昶說，「這對日本組合是新配對的，但他們和其他人搭配時我們都交手過。」

「梁王」組合下一輪將對陣馬來西亞組合謝煒傑／張御宇。

當天，國羽共有4對男雙組合參加正賽，胡珂源／林祥毅、陳柏陽／劉毅、何濟霆／任翔宇也都順利晉級第二輪，陳柏陽／劉毅和何濟霆／任翔宇將在次輪上演隊內對決。

女雙比賽國羽共派出3對組合參賽，都止步首輪。巴黎奧運會女雙冠軍賈一凡此次和張馳組成新搭檔，二人首輪就撞上頭號種子、日本組合福島由紀／松本麻佑，以1：2落敗，賽後兩人都紅了眼眶。賈一凡說：

調整得有點慢，我們也沒有配合過，會有一些主動性的失誤。我覺得張馳打成這樣非常燃，我可以看到她眼睛裏的渴望，她去年全運會還不是這種眼神。

陳樊淑湉／羅徐敏首輪0：2輸給了2號種子、馬來西亞組合陳康樂／蒂娜；李怡婧／王漪朵則以1：2不敵日本組合廣田彩花／櫻本絢子。

中國名將陳雨菲、王祉怡周三（18日）將領銜出戰女單比賽，混雙頭號種子馮彥哲／黃東萍也將亮相。