羽毛球韓國賽︱安洗瑩繼續無敵　挫山口茜再奪11冠今年含金量更高

羽毛球世界「一姐」安洗瑩，今日（8日）主場出戰韓國羽毛球公開賽決賽，與日本「老對手」山口茜力戰3局，以21：12、15：21、21：16順利贏得今年第11項國際賽錦標，追平她和桃田賢斗共同保持的紀錄，不過今年包括三項大賽，因此「含金量」更高。



羽毛球韓國賽︱安洗瑩順利封后。（ig＠official_bka）

安洗瑩曾以身體疲勞為由，考慮退出這項世界羽聯（BWF）超級500級別的賽事，或許鑒於韓國公開賽為當地每年唯一的BWF賽事，安洗瑩最終還是再次在主場球迷面前獻技。帶着疲倦的身軀，這位24歲的球手依然表現突出，以局數2：1力挫山口茜，贏得今年第11項錦標。去年韓國公開賽決賽，山口茜直落兩局擊敗她獲勝，今次她成功勇挫這位她非常欣賞的宿敵「復仇」。

羽毛球韓國賽︱安洗瑩與山口茜分獲女單冠、亞軍。（ig＠official_bka）

安洗瑩連續兩年奪平紀錄11冠

雖然與2019年桃田賢斗創下以及安洗瑩本人去年追平的11個冠軍數目相同，但今年安洗瑩的11個冠軍之中，包括世錦賽、亞運會和亞錦賽三項大賽冠軍，可以說是「含金量」更高。當年桃田賢斗的11冠也包括世錦賽和亞錦賽金牌，那一年卻非亞運年，而桃田在2018亞運男單亦只獲銅牌。這位曾經稱霸羽壇的日本名將，2020年初一次交通意外後視力受影響，生涯自此走下坡並在2024年退役。

羽毛球韓國賽︱安洗瑩贏得今年第11項女單冠軍。（ig＠official_bka）

今年贏盡3大賽「含金量」更高

安洗瑩今年先在一月贏得超級1000的馬來西亞公開賽及超級750的印度公開賽。即使3月全英賽衛冕失敗得亞軍，隨即在4月贏得亞錦賽，5月贏得超級750的新加坡公開賽，6月贏得超級1000的印尼公開賽。8月中衛冕世錦賽之後，9月初贏出超級1000的中國大師賽，繼而同月衛冕亞運女單金牌。10月轉戰歐洲，連贏丹麥、法國兩站超級750冠軍，連月多項賽事戰至最後，還未計算亞運和Uber Cup（羽毛球團體世錦賽）均要出戰團體賽事，一年內贏得10個冠軍的安洗瑩身心俱疲，想避戰僅為超級500賽事的韓國公開賽實在不難理解。

羽毛球韓國賽︱安洗瑩贏得今年第11項女單冠軍。（ig＠official_bka）

安洗瑩全季72戰僅一負

可是今次她選擇在主場球迷面前應戰，亦再度贏得冠軍。安洗瑩全季打上72場比賽，唯一一場敗仗正是全英賽決賽不敵王祉怡一戰。