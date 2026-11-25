歐聯於當地周二（11月24日）舉行第五輪賽事，曼城2：2拿玻里；同時間作賽的阿仙奴則以1：1賽和多蒙特。



曼城對拿玻里的賽事，兩軍於上半場互交白卷。下半場，凱倫（Rasmus Hojlund）於55分鐘入球，為拿玻里先開紀錄。67分鐘，保亞迪（Ayyoub Bouaddi）接應謝利美杜古（Jérémy Doku）傳球破網，將比數改寫至1：1。

至76分鐘，路亞蘭治（Noa Lang）在史賓亞蘇拿（Leonardo Spinazzola）助攻下破網，助拿玻里重新領先。臨完場前84分鐘，卓基（Rayan Cherki）取得入球，為曼城追平對手。

阿仙奴對多蒙特的賽事，上半場10分鐘，基奧基尼斯（Viktor Gyokeres）在馬度基（Noni Madueke）助攻下入球，助阿仙奴半場領先1：0。換邊後，拜爾（Maximilian Beier）於55分鐘建功，為多蒙特扳平1：1。兩軍至完場未再改寫比數。

同日歐聯賽事結果

波杜基林特 1：0 寧斯

加拉塔沙雷 1：0 阿士東維拉

阿仙奴 1：1 多蒙特

科木 1：0 AEK雅典

飛燕諾 0：1 波圖

曼城 2：2 拿玻里

RB萊比錫 3：1 朗斯

皇家馬德里 5：1 燕豪芬

施洛雲 0：2 貝迪斯