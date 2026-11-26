2026國際乒聯混合團體世界盃（ITTF Mixed Team World Cup）將在11月29日至12月6日在四川成都上演。力爭四連冠的中國國家乒乓球隊周三（25日）由北京飛抵四川成都備戰。國乒「莎頭組合」王楚欽、孫穎莎抵埗後遭大批球迷及「代拍」貼身包圍，期間更在推擠中多次被踩中腳部，王楚欽當場發火要求在場人士讓路。



根據現場流出的多段影片顯示，當王楚欽推着行李步出機場通道時，人群一擁而上將其團團包圍，現場幾乎水泄不通，令他舉步維艱。在近距離推擠與「貼臉拍攝」的混亂中，王楚欽隨即臉色一沉並停下腳步，轉頭向身旁擠擁的人群嚴肅喊話：「讓一讓可以嗎？踩我多少腳了！你們也起來行嗎？你們能不能就站着？」經王楚欽提醒後，現場仍有不少追拍者繼續尾隨。

孫穎莎在王楚欽身後亦受到大批粉絲圍繞，她在教練邱貽可的護送下緩步走出通道，期間機場保安一直提醒「保持安全距離」。

今屆混合團體世界盃有來自五大洲的20支隊伍、共154名球手角逐。由於混合團體賽已正式納入2028年洛杉磯奧運會比賽項目，各國均將今屆賽事視為奧運練兵的重點前哨戰。 過去三屆均順利捧盃的中國隊今次精銳盡出，派出王楚欽、林詩棟、周啟豪、黃友政，以及女隊的孫穎莎、王曼昱、蒯曼與陳熠8名主力出戰。