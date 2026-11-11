乒乓｜松島輝空張本智和包辦男單世界排名頭兩位　日本球手創歷史

國際乒聯公布最新一期男單世界排名，年僅19歲的松島輝空繼續穩佔「世一」寶座，剛在WTT法蘭克福冠軍賽封王的張本智和升至第二位。自1991年國際乒聯引入電腦計分系統以來，日本球手首次包辦男單頭兩席。法國年輕球手菲歷斯勒邦（Félix Lebrun）緊隨其後排第三，國乒主力王楚欽則繼續位列第四。



張本智和近期連環搶分，在WTT蒙彼利埃冠軍賽、WTT法蘭克福冠軍賽均贏得男單冠軍合共進帳2000分，加上乒乓球亞錦賽男單冠軍帶來500分，讓他以6963分升上世界排名第二，僅次以7598分繼續排第一位的日本隊友松島輝空。

張本智和近期連環搶分，世界排名上升至第2。（WTT）

松島輝空早前於4月乒乓球世界盃摘銀，隨後在WTT美國大滿貫、中國大滿貫中兩度登頂，兩大頂級賽事為他帶來4000分，拋離一眾對手。

國際乒聯公布最新一期男單世界排名，松島輝空、張本智和包辦男單世界排名頭兩位。（ITTF官網截圖）

張本智和一語道破國乒男單為何威力不再

今年9月名古屋亞運當日本在乒乓球男團決賽擊敗中國封王後，張本智和曾稱：「能擊敗中國，證明我們之前只是欠缺信心。」他更指出，「中國昔日慣常擁有6至7名頂級球手，這是他們的王朝能持續長達10年甚至20年的原因。現在我們（日本）有兩個世界前五球手，松本和我能像這樣贏出賽事。」張本智和說出這番話的時候，松島輝空與他分列世界排名第三、四位，時隔一個半月的今天，二人更已進佔頭兩位。而中國同樣有兩球手在世界前十位，不過王楚欽排第四，林詩棟只排第十。

松島輝空以7598分繼續高踞世界第一。（WTT）

王楚欽近年曾長期佔據世界排名第一，積分遠遠拋離各國對手，今年卻持續受肩膝傷患困擾，退出多項WTT巡迴賽事，今年10月初世界排名終由第一跌至第四位，亦令過往長時間乒乓球男單世界排名頭兩位必有國乒球手的傳統被打破。如今更由日本球手包辦男單前兩位，日本媒體以「創造歷史性成就」為標題報道，當地網民亦高呼「日本乒乓球的黃金世代到來了」、「我從未想過會有這一天」、「包辦前二太震撼了」。

國乒領軍人物王楚欽今年持續受傷患困擾。（新華社）

女單方面依然是國乒的天下，前十位球手佔六席，但排名有所變動。王曼昱、孫穎莎分列頭兩位，張本美和續居世界第三，穩坐日本女單「一姐」之位。蒯曼、王藝迪分列第四、五位，日本另一球手早田希娜排第六，陳幸同、陳熠排第七、八，日本兩球手佐藤瞳、大藤沙月排第九及第十。