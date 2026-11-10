乒乓混合團體世界盃︱王楚欽入選國乒名單　感言：低谷中不斷反思

中國乒乓球協會公布出戰2026國際乒聯混合團體世界盃（ITTF Mixed Team World Cup）8人大軍名單。國乒派出全主力陣容出擊，王楚欽、林詩棟、王曼昱、孫穎莎等近期受傷患影響退出多項大賽的絕對核心悉數在列。



乒乓混合團體世界盃11月29日至12月6日在四川成都上演，國乒已連續三年封王，今屆直指四連霸。

國乒較上年更換了梁靖崑、徐瑛彬、王藝迪，改由黃友政、周啟豪、陳熠入選。（微博@ITTF國際乒聯）

依據中國乒協選拔標準，男女單世界排名前列的王楚欽、林詩棟、王曼昱、孫穎莎直接入圍，黃友政與蒯曼藉雙打分值出線。最後兩個名額則由近兩個月在大賽中狀態亮眼、成績出色的周啟豪與陳熠奪得。

王楚欽低谷發文：重新審視自己，堅定向前

名單公佈前夕，近期持續受傷患困擾的王楚欽於社交媒體發布長文，直接回應外界的質疑。王楚欽在個人微博寫道：「這段時間，我也在不斷反思和總結自己。經歷低谷，讓我有機會重新審視自己，也讓我更加深刻地認識到自身需要改進和提升的地方。」

王楚欽9月下旬名古屋亞運男團、男單、混雙3項決賽全數飲恨摘銀。（新華社）

他同時感謝主教練王皓、教練肖戰、孫遜及隊友的扶持，「這份來自團隊的力量，讓我更加堅定了繼續向前的信心。接下來，我會帶著這份支持和信任，以勇氣、韌性和智慧不斷調整、完善自己，找回更好的自己。」

王楚欽發文。（微博@王楚钦___）

王楚欽近期屢受挫折，9月下旬的名古屋亞運男團、男單、混雙3項決賽全數飲恨摘銀後，因傷休戰逾一個月。日前於歐洲賽場復出戰WTT法蘭克福冠軍賽，次圈直落三局敗予國乒隊友溫瑞博，止步16強。王楚欽接連避戰多項WTT賽事，他的男單世界排名亦跌至第4位。王楚欽狀態低迷或受傷期間，國乒男單整體表現亦陷低谷，事實上自王楚欽年初贏得新加坡大滿貫男單冠軍後，國乒今季未有任何男子球手贏得級別最高的WTT大滿貫或冠軍賽事錦標。