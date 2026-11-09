WTT法蘭克福冠軍賽｜日本包辦男女單冠軍　國乒無人入4強6站僅1冠

WTT法蘭克福冠軍賽2026，日本隊成為最大贏家。張本智和與早田希娜在決賽雙雙奏捷，包攬男女單冠軍。另一邊廂，中國乒乓隊黯然失色，男女單竟無一人殺入四強，創下WTT冠軍賽創辦以來的歷史最差戰績。



WTT法蘭克福冠軍賽｜男單張本智和反勝法蘭斯卡

男單決賽，張本智和面對佔據主場之利的德國球手法蘭斯卡（Patrick Franziska）。法蘭斯卡以11：2先下一城取得良好開局。次局，兩人得分梅花間竹，張本智和在戰至9：9時把握住關鍵分，以11：9追和局數。第三局，張本智和一度以10：2遙遙領先，法蘭斯卡不僅連救8個局點，更在刁時中以13：11取勝，局數領先至2：1。隨後張本智和頂住全場德國球迷的聲浪扭轉頹勢，以11：8、11：4、11：4連贏三局，以局數4：2反勝，拿下個人今年的第二個WTT冠軍賽錦標。

WTT法蘭克福冠軍賽男單決賽，張本智和4：2法蘭斯卡。（WTT）

女單早田希娜4：2大藤沙月衛冕成功

女單決賽上演日本內訌，由早田希娜面對同胞大藤沙月，兩人首局爭持激烈，戰至10和後早田希娜把握住關鍵分以12：10先拔頭籌。首局與次局間歇，早田希娜在場邊專注於筆記本上梳理戰術思路，隨即在次局以11：3速勝。大藤沙月並未放棄，第三局以11：6追回一局。第四局，早田希娜一路領先至局末，以11：5贏下，局數3：1領先，距離奪冠僅差1局。第五局，早田希娜稍有起伏，以8：11失利，直至第6局才以11：6拿下比賽，鎖定冠軍。

早田希娜利用局間休息整理筆記。（WTT）

在法蘭克福站之前，早田希娜2026年尚未收穫高級別單打桂冠，更於一周前在蒙彼利埃面對中國名將孫穎莎時吞下22連敗。在法蘭克福衛冕後，她如釋重負，「我想，如果換作過去的自己，會懷疑在8強賽中是否能擊敗蒯曼。過去幾個月對我來說相當艱難，因為我始終無法取得理想的成績。不過，我從總教練那裏獲得很多支持，幫助我不斷進步。同時我也沒有逃避面對真實的自己，並針對自己的比賽表現進行反思，我認為正是這些因素造就了今天的成果。」

WTT法蘭克福冠軍賽女單決賽，早田希娜4：2大藤沙月。（WTT）

日本佔四強半數 國乒竟提早全軍覆沒

日本隊近年採取以賽代練策略，每站WTT賽事均盡遣主力出戰，成績斐然。今站賽事，日本男單四強中佔據兩席，日本女單則是實現統治，張本美和、早田希娜、大藤沙月三人進入四強，並包攬冠亞。今年6站WTT冠軍賽全部結束，日本隊斬獲6項單打冠軍，其中張本兄妹包辦5冠。

高強度消耗換來風光成績，代價亦逐漸顯現。年輕的張本美和早前在賽後訪問中公開訴苦甚至落淚，直言密集賽程下身心極度疲憊，「又沒有什麼傷病，沒有辦法退賽」。

國乒男女隊在法蘭克福無人闖入四強。（WTT）

國乒在法蘭克福受挫，背後的核心癥結同樣離不開傷病與勞損。一旦核心主力因密集賽程出現傷病退賽，第二梯隊與外協搏殺時，短板暴露無遺。國乒陣中主力孫穎莎、王曼昱、王楚欽、林詩棟等人頻繁因傷退出WTT各分站比賽。在孫穎莎、王曼昱同時缺戰法蘭克福冠軍賽後，國乒女隊由蒯曼、陳熠兩位年輕小將加上陳幸同、王藝迪兩位老將出戰，由於狀態不穩定以及缺少絕對實力，在四強前全部止步。孫穎莎今年在6站冠軍賽中僅出戰重慶、蒙彼利埃兩站，並獲一個女單冠軍，亦是國乒唯一一個冠軍賽錦標。

今站男隊除林詩棟外，國內好手悉數在列，面對外國球手崛起，國乒男隊已經失去統治力，僅有小將溫瑞博一人進入8強，類似困境在今年WTT中已非第一次顯現。儘管迎來王楚欽復出，但他狀態、傷病恢復仍未達最佳，早早止步16強。