世界乒乓球職業大聯盟（WTT）香港總決賽2026完整參賽名單出爐，男單最後一張入場券懸念留到最後一刻才揭曉，中國球手林詩棟在未有出戰搶分收官站下，身後6名追兵接連失手，最終以25分微弱優勢驚險守住年度榜第16位，戲劇性搭上總決賽尾班車。



隨着11月21日WTT球星挑戰賽馬斯喀特站落幕，今季所有總決賽積分賽事全部結束。林詩棟由於未有報名馬斯喀特站，男子單打項目的總決賽積分定格在2360分，排在門檻邊緣的第16位。賽前形勢對他極為被動，身後共有6名球手與林詩棟分差相近，具備理論上反超條件，只要其中一人達標，林詩棟便會被踢出局。

林詩棟由於未參加WTT球星挑戰賽馬斯喀特站，賽前積分優勢極小概率能夠晉級總決賽。（新華社）

然而在馬斯喀特賽場上，林詩棟一拍未揮，6個苛刻條件竟逐一兌現。原來排名第17位的丹麥球手連特（Anders Lind）僅落後24分，只要首圈晉級即獲至少35分反超林詩棟，而連特最終退賽，無積分進賬。

日本球手篠塚大登賽前積2190分，只要晉級8強即進賬175分壓過林詩棟5分。然而篠塚大登16強0：3負中國球手陳垣宇，僅獲135分，未能賺取足夠積分。俄羅斯中立球手薛度蘭高（Vladimir Sidorenko）賽前積2160分，打入準決賽即有270分，但他又在8強中不敵韓國球手吳晙誠，最終亦停止在2335分，無緣反超。

中國球手陳垣宇將篠塚大登攔在8強外，間接幫助林詩棟保住第16名位置。（資料圖片／新華社）

德國老將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）以及吳晙誠只要進入決賽即可超過林詩棟。但奧恰洛夫在8強直落三局負於日本球手戶上隼輔，最終積分停留在2194分。吳晙誠在準決賽中不敵同胞朴康賢，僅獲420分無緣冠軍的600積分，累積2314分以46分之差飲恨。

賽前積1899分的克羅地亞球手普卡（Tomislav Pucar）唯有奪冠一條路，他在16強便早早出局。

不少網民形容林詩棟今次晉級是「躺贏」或「幸運」。然而不可忽視林詩棟現有的積分底倉，全部來源於他整個賽季的努力，包括新加坡大滿貫8強的580分、多哈冠軍賽4強450分、瑞典及美國兩站大滿貫16強各380分以及蒙彼利埃冠軍賽8強300分，其餘四站挑戰賽合共獲270分。

國乒男隊共有王楚欽、林詩棟、周啟豪及溫瑞博四人獲得總決賽參賽資格。（資料圖片／新華社）

隨着林詩棟壓哨入圍，國乒男單將由王楚欽、林詩棟、周啟豪及溫瑞博四人出戰香港總決賽。翻開最新一期世界排名，國乒在男單世界前十僅剩排名第4的王楚欽與第9的林詩棟兩人，外戰壓力比以往任何一屆都要沉重。