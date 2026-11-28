筆者回想起香港著名教練郭家明，多年前為電視台評述世界盃時，曾有感而發講出一句：「球員踢得差無問題㗎，有事係炒個教練之嘛！」

今季英超當下對比上季完結之時，已有10個球會換了教練，當中包括車路士、利物浦、曼城及曼聯等Big 6球隊，而水晶宮更已兩度易帥。

每次看到有球迷諷刺球會易帥後「咪一X樣」之時，筆者心頭都會為教練這一行業感到戚然，其實炒教練是否對付戰績差的唯一「靈丹妙藥」，戰績不濟又是否真的「一人做事一人當」？



近年曼聯每次換教練，球迷都總會等待新教練來一張攤開雙手的照片。（Getty Images）

曼聯和車路士是英超強隊之中換帥最頻密的兩支球隊，由2013/14年球季開始計算（曼聯當時有費格遜爵士退休、車路士則辭退了賓尼迪斯，兩球會恰巧同時重新出發），紅藍兩軍都是約兩年就換一次教練，2013年至今執教時間較長的教練最少有8人；反觀其餘英超強隊中同一時段成績相對比較好的曼城、利物浦、阿仙奴，都有一個比較長的領隊任期，令穩定成為成績好的最重要因素。

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英超五大球隊自2013/14球季起領隊更迭情況：

英超五大球隊自2013/14球季起領隊更迭情況。（AI製圖）

多得曼聯和車路士近十數年不斷換人，傳媒都出現了很多「換教練是否能扭轉頹勢」的研究。正如本文開首所言，筆者是有心為教練抱不平的，一家球會有如此多持份者：班主、管理層、教練、球員、球迷，為何最先受靶的必定是教練呢？從理性解讀可以有以下原因。

哥迪奧拿與高普都是近年英超任期較長的教練，而期內曼城和利物浦成績亦較好。（Getty Images）

首先是外界對教練工作存在單一歸因偏差（Single-Cause Fallacy），足球比賽由場上11人去踢，亦會受傷病、球證判決與運氣等影響，但人類大腦傾向將複雜的失敗歸咎於一個最顯眼的「指揮官」。

其二是球迷情緒需要宣洩，球迷對自己愛隊往往「愛之深、責之切」，面對連敗的無力感時，在球場高呼「Sack the Manager」或於網上發起聯署，起碼能讓自己感覺到正在推動改變。第三個理由是外界存在倖存者偏差（Survivor Bias），很多人將教練的成敗歸咎於單一理念，卻忽略了採用相似打法卻有不同結果的案例，教練的用人方法和陣式，不應該視為絕對的強弱點。

阿仙奴管理層夠耐性，等到阿迪達帶領球隊修成正果去季勇奪英超。（Getty Images）

曾經在執教利物浦時，累積豐富被嗌落台和揹鍋經驗的資深教練鶴臣（Roy Hodgson）認為，場上成功並非單純取決於領隊一人。他在去年接受《泰晤士報》訪問時表示：「這種改變是否成功，其實像抽籤一樣。有時關鍵在於原本受傷的球員復出，球隊重拾正軌，而這種情況剛好與新教練上任同時發生；新領隊的聲音與戰術，確實可能產生重要影響。」

有累積豐富被嗌落台和揹鍋經驗的資深教練鶴臣認為，場上成功並非單純取決於領隊一人。（Getty Images）

鶴臣又指出，新帥反彈並不一定代表長遠成功，「足球比賽是由球員來贏的，不是由主帥。換主教練是否成功，很大程度取決於球員的質素，以及他們是否有能力把球會帶到管理層期望的高度。但很遺憾地，很多時候，特別是榜尾球隊，這種做法在長遠而言，並未能帶來理想效果。」

曼聯名宿卡域克，擔任看守教練時戰績頗佳，但一坐正便過完蜜月期，隨時被炒。（Getty Images）

經濟學與數據公司Twenty First Group看法與鶴臣接近，指出很多球隊炒教練前，球隊往往運氣極差，實際預期入球（xG）能夠拿1.1分現實卻只拿到0.9分。但其實只是均值回歸（Regression to the Mean）的情況，即使不換帥球隊狀態觸底後亦會自然反彈至應有水平。

水晶宮今季未到12月已經換了兩次教練。（Getty Images）

荷蘭伊拉斯姆斯大學（Erasmus University）經濟學家Jan C. van Ours 教授的實證研究深入分析了歐洲五大聯賽長達數個球季的換帥數據，證實所謂的「新帥效應」（New Manager Bounce）很大程度上只是一種統計學幻象。研究指出，球會往往陷入嚴重的「結果偏差」（Outcome Bias）：當球隊在連續數場比賽中因門柱、爭議十二碼或嚴重傷患等偶發運氣因素而失分時，即使預期入球（xG）與比賽控制力依然出色，管理層仍會恐慌性地將運氣問題歸咎於領隊無能。

曼聯新任教練普捷天奴，領軍首仗照樣大敗。（Getty Images）

又回到近年換帥最多的曼聯和車路士作例子，兩隊雖不時「炒人又請人」，但情況其實不盡相同。曼聯自費格遜離開後一直未能重上高峰，莫耶斯雖是好教練卻不是教大球會的材料，之後無論是具名氣的雲高爾與摩連奴、名宿如蘇斯克查與卡域克、或坦赫格與阿莫林這些有戰術思維的教頭，都只是短暫蜜月期後又被人笑是「咪一X樣」，期間只取得過歐霸盃和國內盃賽冠軍。當中最大問題，正正是管理層對曼聯未來該如何組建缺乏方向所致。曼聯問題在此不贅，可參考昔日【01球評】以下文章：

01球評︱曼聯今日災禍誰之過？ 拉傑夫英明老闆變衰落加速師

曼聯球迷拉橫額表達對拉傑夫的不滿。（路透社）

若以獎項作標準，車路士在頻密換帥下其實已算很成功，起碼期間取得過歐聯冠軍和英超冠軍。只是球會班主和領導層向來權力最大，近年更將球隊主帥由領隊擺明降格為教練，教練只是專注於場上排兵布陣，買人用人實際權力有限。這種偏向「老細足球」的方法，單靠不斷換人燒錢，長遠同樣難以取得成功。

馬列斯卡帶領車路士捧起世界冠軍球會盃及歐協聯獎盃，但仍然被球會辭退。（Getty Images）

炒教練之所以被視為靈丹妙藥，全因教練一職是球隊有權力人士之中，最易被取代、撤換成本最低的崗位。球員踢得再差，受制於轉會窗、合約年期、人力和財力等因素，總不能下場賽事即時解約換掉十至二十人；班主和管理層作為更高級的聘用者，更不會率先炒自己，所以換教練就變成最方便的改革，縱使唏噓亦只能嘆一句「份糧包埋」。

車路士無論換了誰人做班主，教練都只是執行者，人事和買賣權力不如以往傳統領隊一職。（Getty Images）

事實上，球會管理層甚至班主最應該為戰績不佳負上最大的責任。因為管理層才是負責制定組隊方針、選帥、引援、薪資結構和球隊文化，一味短視地按戰績震盪頻繁換帥，最終只會導致戰術不連貫、簽入高薪低能等問題。若球會缺乏長遠建隊方針，單靠更換教練只是尋找「代罪羔羊」，無法解決根本的結構性矛盾。

車路士近期戰績平平，沙比阿朗素會否是英超教頭們的下一滴血？（Getty Images）

一次重大危機後，問責固然重要，但貿然推一人下台祭旗，之後球員不斷派空頭支票販賣願景，試圖盡快平伏球迷躁動的情緒，只是治標不治本的方法。如果球會管理層在整個發展大方向包括提拔青訓、招攬新兵、按戰術找適合人腳發揮、教練和轉會部門合作等各範疇妥善把關，才會踏上良政善治之路。

都說教頭唔易做，昔日【體壇札記】重溫：