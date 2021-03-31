體育熱話｜福原愛雙重出軌成不倫藝人冠軍　榜上竟有3大體育名將

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-03-31 18:23

福原愛因被爆偷食「小鮮肉」形象瞬間崩壞，日前被日本雜誌《週刊女性》讀者票選為「形象反差的不倫（出軌）藝人」冠軍，票數遠勝第2名的Becky與令和「渣男」代表東出昌大。 形象插水的她，更被指飯碗不保，被電視台飛起失掉東京奧運乒乓球評述工作。

《週刊女性》以「不倫藝人」為主題，廣召1000名家庭主婦進行票選，結果日本乒乓球4屆奧運代表福原愛以336票大比數拋離對手，甚至高出第2名的Becky（187票）近一倍，並遠遠拋離令和最新賤男代表的東出昌大，一面倒慘遭負面聲浪圍剿。

福原愛因被曝偷食「小鮮肉」形象瞬間崩壞。（網上圖片）

恥辱奪冠 師奶批判：自私！

這個排行榜以「反差」為重點，台日乒球界金童玉女江宏傑與福原愛結婚4年多，恩愛夫妻形象因後者被爆與男士同遊橫濱約會過夜而震驚各界，視她為「國民女兒」的日本讀者一面倒批評福原愛太自私，為了在日本發展而把孩子留在台灣，與小時候可愛努力的形象大相逕庭，因而對她非常失望。

福原愛以高票當選第一，榜上還有兩名運動員瀨戶大也和岩崎恭子。（截圖）

「形象反差的不倫藝人」上榜的包括女星Becky、東出昌大、渡邊謙、渡部建、近藤真彥等一眾因不倫醜聞聞名的渣男和渣女，然而福原愛票數仍拋離其餘兩名同樣震驚藝能界的出軌藝人。

排第2名的混血女星Becky，早在2016年被爆出偷食樂團已婚主唱川谷繪音，即使開記者會鞠躬謝罪，人氣飽受重創迄今仍難翻身。原本正在上位的帥氣男星東出昌大，趁同為藝人的妻子渡邊杏懷孕時出軌，對象是年僅19歲的唐口英里佳，結婚5年出軌3年，成為民眾心中「不倫」代名詞，卻以112票只居第3位。

東出昌大在去年被爆偷食19歲的女星唐口英里佳，結婚5年出軌3年，成為令和最新「渣男」。（網上圖片）

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3運動名將「名列前茅」

而榜上頭10並不只得福原愛一名體育界代表，因婚外情醜聞而辭去日本奧運泳隊隊長的世錦賽金牌瀨戶大也，緊隨東出昌大名列第4；而92年巴塞隆拿奧運女子200米蛙泳金牌岩崎恭子，同樣因不倫戀躋身第8名，共3名運動員打入前8位。

據指福原愛的「偷食」對象也是已婚人士。（網上圖片）

福原愛偷食對象已婚 雙重出軌

此外，根據當初揭露福原愛被夫家欺壓的《週刊文春》爆料，原來她的不倫對象亦已經結婚。

報道指出該男子在東窗事發後，才主動聯絡福原愛坦言自己已婚，太太是大學時代交往很久的女友，使這一場不倫事件成了「W不倫」（Double出軌）。

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