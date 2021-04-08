攀石｜超馬跑手黃浩輝15日爬獅子山126次　另一角度細味香港變化

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-04-08 16:10

香港超級馬拉松跑手黃浩輝在疫情期間屢次挑戰自己，繼去年征服香港100高峰後，今年初再用5個周末走遍香港高度排名101至200的山頭。之後他轉戰攀石，用15日時間攀爬獅子山的崖壁126次，攀登高度等於上了一次珠穆朗瑪峰。 黃浩輝承認這些耐力挑戰為他的身體帶來壓力，但他希望透過自己的能力，宣揚「Stronger Together」（一起變強）的理念，回饋社會，散播正能量。

相約黃浩輝到獅子山做訪問，上山途中，他清楚地指向路旁的一塊石，表示站上去就會見到獅子頭，果然如他所言，企高一級望上去，獅子頭就從叢林頂部出現。

行至山腰，主徑旁的打卡位都擠滿遊人，黃浩輝指向一個分岔口，行出兩步，整堵獅子頭的崖壁映入眼簾。他笑言對這段路已經行到瞭如指掌，「我最近去獅子山的次數，相信比不少人一生還要多。」

與黃浩輝行上獅子山途中，他叫記者站到路旁的石上，便可看到獅子頭。（顏銘輝攝）

2月28日，黃浩輝開展一項名為「LionRock-Project Everest」的挑戰，為慈善組織母親的抉擇籌款。他會在獅子頭高約70米的崖壁攀石，目標是攀爬126次，攀升總高度等同8848米高的世界最高峰珠穆朗瑪峰。

他花了20日，當中有5日休息，亦即是攀爬15日、平均每日爬8次，到3月中完成創舉。

【黃浩輝由2月28日起攀爬126次獅子山崖壁】（按圖看詳情）

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黃浩輝跑遍香港山野，又跑過台灣、日本，長跑對他是家常便飯，但攀石挑戰還是頭一次。

他說：「手指會腫，因為未試過這樣長時間受壓力，而且常常捉住石頭，手會甩皮。手指頭3日真的很痛，夜晚睡覺會痛醒，磨到甩皮，入面就會腫，彎曲不到手指。不過之後手指已經沒有痛楚的感覺。（為什麼？）磨得多，手皮厚了，而且習慣了這種痛楚。」

黃浩輝的主項是長跑，但近來學直立板，又勤練攀石。（顏銘輝攝）

他每次爬到上頂後，會經山徑行落崖壁底，再上繩往上爬，如此不斷重覆。他記得最快一次，花了40分鐘便完成一個循環，通常每次爬到上頂都要稍作休息，平均1小時一個循環。黃浩輝說：「我一天差不多會爬9至10個鐘，中間有1小時食飯。」

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126次上攀，十指歷盡折磨，但126次落山，亦令膝部勞損。他說：「我的膝部以前做過手術，今次在短時間內，一日落山9次、10次，落獅子山的石級又很大級，對膝頭勞損很大。」在挑戰期間的其中一日休息日，他因膝痛要去看醫生，「醫生說我ITB（膝外側髂脛束）、韌帶受損。」

攀爬獅子山126次，黃浩輝損傷最嚴重的不是手指，而是膝蓋。（顏銘輝攝）

這次挑戰令他更認識香港，從另一個角度看這座城市，「望到城市的變化，都幾有趣。」在平日，他會見到山下龍翔道嚴重塞車，到周末假日，「塞車」的地方就變成獅子山的山脊。

他說：「尤其好天的時候，整個山頭企滿人，獅脊中間一個山頭仔，可以有超過50人逼在那兒。」他還發現猴子喜歡朝早上到獅子山活動。

黃浩輝表示在周末假期，他身後的獅子山脊會擠滿行山客。（顏銘輝攝）

在行山熱潮下，除了常規山路多人，黃浩輝發現不少人會行石棧道等險線上獅子山。他說：「見到他們都一步一驚心，甚至落雨地濕都有人來爬，他們沒有攀石的安全裝備，我見到都覺得危險，希望行山人士衡量過能力才決定是否行這些路線。」

黃浩輝表示這些挑戰可以令他更了解香港，亦更了解自己的能力。（顏銘輝攝）

雖然3月屬於春季，但黃浩輝表示這次挑戰經歷四季天氣，試過又熱又曬，亦試過大霧落雨，「有些日子很冷及大風，我的拍檔阿俊要捉住條繩，為我做防護工作，他要穿羽絨、防水褸，再加長褲才夠暖。」

在挑戰前的訓練及挑戰的第一日，黃浩輝將繩索留在獅子山上過夜，但翌日早上回來，每次都被人拆走繩索，所以他之後每晚「收工」前都會拆繩，並將繩索帶落山，待翌日早上再揹繩上山，設置繩索。

黃浩輝向記者介紹山腰這個位置，可以上望獅子頭。（顏銘輝攝）

在這次攀爬獅子山126次的活動中，黃浩輝很高興見到不少有心人，他說：「其實很感動的，有人會特地行上來捐錢，甚至有人第一次上來沒有帶錢，他再行多上來一次，捐現金給我們。原來你做好事的話，會有很多好人去幫你！」

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黃浩輝透露，他在6月有個體能挑戰，會連續12小時「波比跳（Burpee）」籌款。他說：「我本身是個跑手，之後我嘗試去攀石，去玩直立板，現在想做一些體能的挑戰。未試過這樣純做一個訓練動作的挑戰，我都想試下跳出自己的框框。」

黃浩輝在3月19日完成攀爬獅子山126次的活動，前後花了20日，當中5日是休息日，15日是攀爬日。（黃浩輝Facebook）

「我想到就會去做，很多人只想不做。在能力範圍內，想透過挑戰帶出我的人生觀Stronger Together（一起變強），認識自己，令自己變強，再回饋社會。今次獅子山的挑戰正是實踐這個想法，希望散播正能量。」

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