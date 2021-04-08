游泳熱話︱孫楊案5月重審戰奧運未絕望　死敵賀頓：一定會再發聲

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-04-08 18:47

中國游泳名將孫楊被國際體育仲裁法庭（CAS）重判禁賽8年，判決及後被推翻，案件已排期在5月重審。假如他獲判無罪，勢可趕及出戰延期至今年8月上演的東京奧運。 曾拒絕跟孫楊同站頒獎台的澳洲泳手賀頓矢言，如在東京奧運再遇孫楊，一定會再次發聲。

孫楊2020年2月被國際體育仲裁法庭（CAS）裁定禁賽8年後，向瑞士聯邦最高法院提出上訴，一場原先看不出勝訴的官司，卻因為CAS一個低級失誤，判決被推翻，案件需要發還CAS重審。

受新冠肺炎疫情影響，重審日期遲遲未定，近日確定今年5月24至28日以視像形式開庭，聽證後再擇日宣布裁決。雖然聽證會舉行時，距離東奧開幕僅餘不足兩個月，但仲裁小組正是CAS為處理東京奧運前所有爭議而特設，料可在5月底宣判結果，屆時便可知道孫楊有無機會第4度出戰奧運。

游泳生涯看似要告一段落的孫楊，突然出現轉機，東京奧運說不定仍有機會看到孫楊身影 ，英國傳媒立即找來他的死敵賀頓（Mack Horton）訪問。

孫楊有機會出戰東京奧運，賀頓聲言如遇上對方絕不沉默。（Getty Images）

孫楊遭禁賽8年前後，與賀頓有什麼恩怨？（按圖放大）

+ 9 + 9 + 9

賀頓：奧運如見孫楊，我一定會做點事

二人年紀相差5年，同為中長距離自由泳手，恩怨始於2016里約熱內盧奧運。男子400米自由泳決賽前，賀頓與孫楊在一次同場熱身中起衝突，事後賀頓聲稱孫楊「向我潑水打招呼，我沒有回應，因為我沒時間應酬禁藥騙子（drug cheats）。」

此言一出，立即引發東西雙方網民熱議，事關孫楊2014年曾服禁藥獲輕判停賽3個月，早令不少泳手心生不滿，賀頓之後，法國名將拿確治（Camille Lacourt）爆出「孫楊的尿液是紫色的」，暗示他服用禁藥並得來「尿紫楊」的不名譽花名。那一場400米自由泳奧運決賽，賀頓勝出了，當時他在頒獎台仍有跟得到銀牌的孫楊握手。賽後賀頓一家不停接到死亡恐嚇，至2019年光州世錦賽賀頓拒絕與孫楊同台領獎，事件成為全球逾6000個媒體頭條新聞，將二人不和由個人推上國家層面。

賀頓一家人歷年飽受孫楊支持者騷擾，他本人亦因事件失去不少贊助，原本孫楊被重判停賽8年終讓事情告一段落，不料如今中國名將仍有機會出戰東京奧運。賀頓接受英國《每日電訊報》訪問時揚言，如果他再次在奧運見到孫楊，「一定會做點事」。

孫楊禁賽8年｜為5月聽證會聘禁賽令專家 孫楊出戰奧運的最後希望

中國泳手孫楊禁賽8年判決突推翻 全因一個低級失誤 可即時復出

賀頓積極備戰延至明年舉行的東京奧運，他坦言起初並不知道家人的遭遇。（Getty Images）

【回顧孫楊十大爭議事件】（點圖放大）

+ 4 + 4 + 4

賀頓回想光州世錦賽拒絕跟孫楊同台領獎一事時稱，「我當時那樣做，是不想因為自己什麼也沒做或沒有發聲而後悔。」他曾說過，自己見不得對禁藥呈陽性反應的泳手可如常繼續作賽，非並刻意針對孫楊一人，他和家人卻長年要為仗義執言付出沉重代價。

事發至今他一直成為網絡欺凌對象，亦為站起來抗議孫楊失去部分贊助合約，他坦言「那是相當殘酷和持續的」，同時指出「但你會適應下來，每個人也會習慣，此外我們同時也得到一定的支持。」

5年過去，曾經風光一時的孫楊步下神壇，如今連能否踏足東京奧運游泳場館也成問題。即使如此，大家也渴望知道，24歲的賀頓如再次在奧運遇上29歲的孫楊，會擦出什麼樣的火花。

【孫楊禁賽8年】賀頓父母首揭4年來飽遭滋擾 疑是孫楊支持者所為

體育熱話｜孫楊近一年首次公開近況 禁賽令獲擱置 自言心情好

【游泳】孫楊公開挑釁死敵 諷賀頓「缺乏媽媽的管教」

孫楊母親楊明十分疼愛兒子。（路透社）

重讀孫楊禁賽事件：

仲裁官庭外言論致重審 審前批中國虐狗者「落地獄」

孫楊禁賽8年判決突推翻 全因一個低級失誤 可即時復出

【判辭解讀1】重構藥檢夜 不歡而散「爆玻璃」告終

【孫楊解讀2】抗辯理由一度說服FINA 上訴反給自己致命一擊

【孫楊解讀3】藥檢人員逃避出庭 審前審後6度被騷擾