石樂蕎失蹤｜山藝教練指自殺崖多支路　提醒網上行山短片僅供參考

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-04-18 16:21

24歲少女石樂蕎懷疑獨自到飛鵝山自殺崖行山後失蹤，消防及義務搜救人員由昨晚起到飛鵝山自殺崖、日落脊及鵝肚棧道一帶搜索，至今只找到石樂蕎的一對行山鞋，暫未發現事主。 山藝教練吳銨洋表示，由飛鵝山道1號上自殺崖的山徑已經被行到很闊，難度不算太高，但他擔心事主離開主徑，走入支路就會較易出意外。

石樂蕎在上周四（15日）離家後失蹤，家人發現她穿上行山裝備離家，而且她失蹤前曾觀看一段飛鵝山自殺崖的行山路線片段，估計她可能在飛鵝山行山失蹤。

消防及義務搜索隊伍昨晚起上山，在自殺崖一帶尋找石樂蕎的蹤跡。消防表示，他們夜晚在鵝肚棧道附近發現一對屬於失蹤者的行山鞋。

相關文章：

失蹤少女疑穿Salomon行山鞋 消防飛鵝山鵝肚棧道尋獲事主一對鞋

【24歲失蹤少女石樂蕎，懷疑到飛鵝山行山失蹤】

消防員經飛行服務隊直升機到飛鵝山頂尋人。（鄧詠中攝）

如果要上自殺崖，最普遍而且難度相對較低的方法，是從飛鵝山道1號的小徑上攀。中國香港攀山及攀登總會山藝委員會主席吳銨洋表示，自殺崖近年深受行山人士歡迎，這條熱門上山路線已經被行到愈來愈闊。

然而自殺崖一帶支路甚多，若果不慎行錯，危險性頓時大增，例如鵝肚棧道就十分險要。本身是山藝教練的吳銨洋說：「最擔心是入了支路，天雨路滑，可能出問題。再者，愈來愈多人會開小路去不同位置打卡『捐窿捐罅』。你可能不小心離開主徑，走進別人行過的支路，但或者那條支路只是別人行出兩步影相，他影完就返轉頭，但你不知道要返轉頭，繼續前行，就很易出問題。」

資深山藝教練吳銨洋表示上自殺崖的主徑難度不算太高，但擔心事主不小心誤入支路。（資料圖片/鄭子峰攝）

上月，59歲男子余國強在飛鵝山行山失蹤，其後救援人員在佇鷹石附近發現他昏迷，送院後證實死亡。飛鵝山意外頻繁，當中自殺崖已被漁護署列為郊野公園曾發生致命及嚴重意外的高危地點。

飛鵝山自殺崖地勢險要，行山前必須做好準備：

【飛鵝山自殺崖行山】體能技術缺一不可 用足五年準備

【飛鵝山自殺崖意外】屬郊野公園高危地點 曾有行山客墮崖亡

59歲的余國強上月魂斷飛鵝山。（余小姐提供）

吳銨洋強調飛鵝山並非輕鬆郊遊之地，他說：「飛鵝山本身是個險地，很多高難度路徑，不可以輕視。以往飛鵝山是攀石的地方，以前上飛鵝山，行山的人都不會輕視，不會當郊遊。就算我不是去攀石，我都會帶定繩及裝備，因為一定會路經崖壁險地，所以一定準備充足。隨住資訊發達，很多朋友覺得飛鵝山已經變成郊遊路線，覺得這是很輕鬆，穿普通運動服裝就去得到。」

近年YouTube上愈來愈多介紹行山路線的短片，吳銨洋呼籲：「YouTube只可作參考，當作欣賞別人的行山經歷。拍片的人不會告訴你，他其實可能行了很多年山，已經有豐富的經驗。你別以為別人拍得到片，自己就有能力去行。很多YouTube不是行第一次就去拍片，他們可能行過那個地方很多次才去拍片。」吳銨洋希望行山人士不會高估自己的能力，最好邀請一個曾經去過那個地方的朋友同行帶路。

山藝教練吳銨洋提醒，網上的行山路線短片僅作參考，最好找個行過那條路線的朋友陪同帶路。（資料圖片）

了解更多！「山野‧新聞庫」管理員Admin老大對全民行山熱潮的看法：

行山熱潮｜專訪山野新聞庫Admin老大 嘆即興山友柴娃娃唔做功課

行山熱潮｜大自然修復速度追不上人流爆升 勸山友抱謙卑之心上山

行山熱潮｜網上行山資訊泛濫良莠不齊 部分KOL唔識扮識突變專家

吳銨洋不鼓勵大家獨自行山，尤其是不要獨自挑戰未行過的路線，「一個人面對難以預知的環境，萬一你突然中暑、不適，身邊也沒有人立即幫到你。如果你不開位置追蹤，萬一出事的話，其他人真的不知你在什麼地方。」

如果真的要獨自行山，吳銨洋建議行山人士透過WhatsApp等手機應用程式與家人朋友分享實時位置。他說：「我知這樣會令手機用電量增加，但最好都要讓家人知道你去了什麼地方，還要帶後備電池。」近日天氣不穩定，間中有雨，山上高處大霧，能見度低。吳銨洋補充，這種天氣最好行大路，不要走小路，發現不妥便要原路折返。

行山意外｜行鬼手岩回程迷路兼遇雷雨 獲救婦人親述28小時經歷

行山意外｜中年婦衛奕信徑遭雷劈雨傘完好無缺 山藝教練分析因由

行山意外｜上月消防攀山拯救個案急升 首4月宗數達去年全年七成

【狗牙嶺】行山意外頻生 經驗山友都要嚴守八大準則｜Hikipedia

【同場加映！了解更多行山冷知識】

與其問人難度幾多「星」，不如問以下問題更實際：

+ 2 + 2 + 2

決定原路折返的4個重要因素 回頭也是一種勇氣

5星難度路線有幾難行？ 每人心中都有一把尺

了解中暑症狀與處理方法 從路線規劃起預防中暑

學做負責任登山者 4個方法避免行山留垃圾

行山前先了解行山禮儀：

+ 10 + 10 + 10

教你用「GPS遠足留蹤」服務：