歐洲超級聯賽宣布「考慮重整計劃」　僅成立兩日英超Big 6退出

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-04-21 09:07

歐洲超級聯賽在成立48小時後，於歐洲時間周二晚（20日）宣布暫緩，聲明指他們會「重新考慮適當的步驟，以重整計劃」。英超「Big 6」曼城、車路士、曼聯、利物浦、阿仙奴及熱刺較早前宣布退出歐超聯。

聲明表示：「歐洲超級聯賽深信歐洲足球需要改變。我們提議新的歐洲賽，因為現行的制度起不到作用。我們的計劃希望令到這項運動發展下去，同時為整個足球金字塔帶來資源及穩定，包括幫助球壇克服受疫情影響的財政困難。這計劃還能提高球壇各持份者的收入。」

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「雖然英格蘭球會在壓力下不得不宣布退出，但我們深信這個計劃完全符合歐洲的法規，正如今日法院的判決也保護了歐洲超聯賽。在現時的情況下，我們將重新考慮適當的步驟，以重整計劃；不會忘記我們的目標，為球迷提供最佳的體驗，同時為球壇增加收入。」

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歐洲超級聯賽的聲明，表示會重整計劃。（Twitter）

歐洲超級聯賽在周日晚成立，12支創會成員包括皇家馬德里、巴塞隆拿、馬德里體育會、祖雲達斯、AC米蘭、國際米蘭、曼城、曼聯、利物浦、車路士、阿仙奴及熱刺。不過，歐超聯遭歐洲球壇廣泛反對，由歐洲足協到球員，由名宿到球迷，指控12豪門貪婪，破壞足球秩序，危及中小球會。

在周二晚，曼城率先發聲明，正式申請退出歐超聯，之後車路士、利物浦、阿仙奴、曼聯及熱刺都宣布不再參與歐超聯。

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