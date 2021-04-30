香港珠峰攀山家張志輝混合跑山攀岩　9個半鐘完成香港三大岩壁

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-04-30 14:28

兩年前代表香港攀山隊登上珠穆朗瑪峰的張志輝（Paul），今日在網上發布紀錄片《Project Alone》，講述他結合攀石及跑山，貫穿位於魔鬼山、飛鵝山及獅子山的香港三大岩壁，全長17.28公里，總攀岩高度333米。

張志輝在2020年12月28日進行挑戰，他在清晨由油塘嶺南古廟出發，先攀爬攀魔鬼山的「戰爭迷霧」，到上午8時多完成。張志輝在片中介紹，「戰爭迷霧」是現時香港最長的運動攀登路線。他今次採用「rope solo」的方式攀爬魔鬼山、飛鵝山及獅子山的崖壁。「rope solo」指有保護的單人攀爬方式，無其他人輔助，包括上繩及收繩，整個攀爬過程都要由個人完成。

【張志輝一日內連爬魔鬼山、飛鵝山及獅子山的崖壁】（按圖放大）

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他之後上到魔鬼山炮台，接衞奕信徑第3段，過澳景路後登五桂山，跑落馬油塘，經大牛湖、心朗及井欄樹，跑到飛鵝山1號上山，往自殺崖攀爬飛鵝山的「日落裂縫」。張志輝表示飛鵝山是香港歷史非常悠久的攀石勝地，在60年代已經有人嘗試攀爬，其中「日落裂縫」較聞名。在挑戰當日，他在上午10時半前抵達「日落裂縫」，開始上繩攀爬。至中午12時多，他爬完「日落裂縫」。

張志輝去年用13日完成香港100山。（顏銘輝攝/資料圖片）

登上飛鵝山後，經象山落到飛鵝山觀台，沿沙田坳道跑到獅子亭，之後經山路繞至回歸亭，最後攀爬獅子山的崖壁，登頂獅子山。攀爬獅子山的難度比魔鬼山及飛鵝山高。

張志輝去年接受訪問，談到香港100山的挑戰及攀珠峰：

【攀山｜張志輝專訪】連攀珠峰洛子峰創紀錄 難忘山頂前一具屍骸

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張志輝在片中坦言，這次計劃最難的就是獅子山的最後兩節攀爬，其中有個位置，他雖然用左手捉住一個很小的手位，很容易失手。再者，獅子山是他最後一座挑戰的山，體能及集中力會下降，他認為爬獅子第4節及第5節時，最可能失手墮下。

張志輝去年接受訪問，談及香港100山及攀珠峰的經歷。（顏銘輝攝/資料圖片）

張志輝在下午2時前，跑抵獅子山崖壁下，準備攀爬。在下午2時59分，他爬到上第3節的華爾斯凹糟。接近3時半，他爬到第4節，通過了他覺得最難的位置，但他舉起右腳時曾經抽筋，差點失手。3時45分，他攀爬第5節，登上獅子頭。

張志輝的最新攀岩紀錄片《Project Alone》：

他由清晨出發，至下午4時3分完成；總合花了9小時30分鐘，他以跑手及攀岩的方式，完成魔鬼山、飛鵝山及獅子山的香港三大岩壁，全長17.28公里，總攀岩高度333米。

張志輝在2019年爬完珠峰從尼泊爾返港，還將陪伴他上山的氧氣樽帶回來留念。（顏銘輝攝/資料圖片）

在紀錄片的最尾，張志輝說：「我們登山的人常常都會問題，究竟你會不會追求高度？難度？對我來說，我不會問自己是否要爬到最高最難，我覺得意思不在這裏。要問問自己內心，做這件事有沒有一個滿足感。」

張志輝在2019年代表香港攀山隊登上珠峰，他之後再上洛子峰，成為首位連攀珠峰及洛子峰的香港人。他還是山藝及運動攀登教練，由於疫情期間未能出國爬雪山，就計劃了這次的路線，連攀3座山，並將這次挑戰拍成紀錄片。這段片全長14分鐘，由3人幕後拍攝團隊製作。

其中一位製作紀錄片的攝影師Karen Chan專訪：棄穩定工作投身攀石攝影師 影靚相成就了登上懸崖峭壁的女子

一齊了解張志輝去年的13日香港100山的Kill標路線（按圖放大）：