棄穩定工作投身攀石攝影師　影靚相成就了登上懸崖峭壁的女子

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-04-24 09:59

懸崖峭壁上，停留在半空，捕捉剎那間，盡在照片中。 攀石攝影師Karen Chan入行5年，影過室內比賽，亦影過戶外攀岩，還曾為情侶在石牆上拍攝婚紗照。她自稱並非攀石高手，影相時更加「唔使好似謝天華咁」，但她對繩索十分熟練，運用各種裝備如臂使指，上落自如，就算要凌空換鏡頭，也難不到她。

相約Karen到筆架山做訪問，她帶同兩位攀石朋友前來。Karen的背囊較大，看似脹鼓鼓的。她表示攀石攝影的裝備比純粹爬石多，所以每次都要帶個大背囊上山。

行到天然石牆下，她拿出各項裝備，將相機及鏡頭放入另一個小背囊之中。她初次接觸攀石攝影時，揹着相機就直接爬上去，但相機左搖右擺，既不便又危險，所以她之後會帶多個小背囊，盛載攝影器材。

Karen行到攀石牆下，放下大背囊，將入面的裝備拿出來。（顏銘輝攝）

Karen穿上安全帶，再將不同裝備掛上去。（顏銘輝攝）

朋友為她在石牆上掛好繩索，她就穿上安全帶，將林林種種的裝備掛好，包括多個攀石扣。Karen介紹身上的繩索器材：「影相就要有上升器、下降器及腳帶。如果踩不到牆，我還會用多一個腳升器，擺在腳上。多一個上升器，讓我踩住上，感覺舒服一點。」

Karen最初沒有那麼多裝備，但工欲善其事，必先利其器。為了安全地拍到理想的攝影作品，她去學繩索，跟住愈影得多，就愈買得多裝備。她說：「我爬石爬得不好，如果攀石者要爬一條高難度路線，我未必爬到上去，所以之後學繩索，至少學到安全的知識，方便我在空中操作，尋找更好的攝影角度。有些位置根本無法站穩，更需要凌空。學了繩索後，基本上我想去的地方都去得到。」

【Karen沿繩上升（按圖放大）】

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Karen初學繩索時，試過在崖壁不上不下，但工多藝熟，如今她已經熟練繩技巧，很快就沿繩而上至筆架山攀石牆的高處，停留在一處凌空位置。她說：「識繩索重要識過攀石，爬石不需要很強，但要很熟繩索。當然，你影得攀石這項運動，你都要知別人會怎樣爬，在什麼位置可以做到什麼，方便你捕捉他們的動作。」

【Karen固定好位置，在半空拿出相機（按圖放大）】

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Karen穩定好位置，將背囊掛到身前的攀山扣上，拿出相機，之後就跟平地攝影的分別不大，她專注地留意攀石者的動作，等待拍攝的時機。「（要不要像謝天華那樣一手捉石，一手拿住部機？）都不用的。除非前方有塊石阻礙了我的視線，我才會抓住石爬出去，但無論如何，一定會有條繩吊住我，其實很安全。」她記得最辛苦的一次，在半空等了一小時，等到雙腳都麻痺。

【Karen精選攀石攝影作品（按圖放大）】

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雖然旁人看來是「半天吊」，感覺危險，但Karen笑言：「安全過行山影相！你行山影相不會有繩有扣，但我有！」她強調在懸崖上拍照，安全為先，靚相其次。她續說：「有時影相太入神，不為意行多了一步，就可能掉下去，所以一要影相，我就會先扣好繩索。」

【Karen拍攝朋友攀石（按圖放大）】

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朋友從Karen旁的攀石線爬上來，她等待對方做出幅度較大的動作，再按下快門。她分享拍攝攀石的心得，「無論條線難度多高，照片都很難交代到難度。除了透過攀石者的表情，或者一些特別、幅度較大的動作外，如果去到一些要跳的位置，攀爬者應付得到的話，我會叫他嘗試跳，讓我拍攝。或者Fall（跌）吧，我覺得Fall的時候，都可以很靚。」

Karen表示攀石者Fall的動作很容易拍到靚相。（顏銘輝攝）

拍攝攀石，除了攀石者的動作外，還講求背景的配合。Karen認為九龍筆架山的天然石牆風景獨特，接近鬧市，「筆架山及中環的城市景比較好，但如果計夜景，我覺得筆架山較好。我還會去東龍島、南丫島，那裏會有海景，感覺不像香港地方，而且壓逼感不大，影得多城市景都會悶。」

Karen所影的攀石照片成為Patagonia店舖中的裝飾。（公關提供）

Karen在5年前學攀石，之後嘗試帶住相機攀爬，一影就迷上了，開始攀石攝影師的生涯。她說：「覺得很特別，因為上到高處，跟地面影出來的感覺完全不同。」兩年前，她毅然辭工，轉為全職攝影師，「那時做寫字樓，覺得太悶，不太適合自己，所以辭職試一試。本身打算給自己一年時間，結果已經兩年。其實都很難維持生活，都是捱下去，盡力做耐一點。我會盡量嘗試，始終這是我喜歡做的事。」

Karen表示攝影是她喜愛的工作。（顏銘輝攝）

在半空大約影了半小時，Karen沿繩下降，回到石牆下，見到她滿頭大汗，一臉倦容。她說：「影攀石是最辛苦及最累的一樣，要兼顧很多事。」

【Karen曾拍攝攀石婚紗照（按圖放大）】

Karen坦言攀石攝影的工作機會不多，她為不同的攀石比賽及攀石班影相，較特別的是影過兩次攀石婚紗相。她說：「都很有新鮮感，香港很少有，可能想影攀石婚紗相的人本身都不多。」談起拍攝婚紗照的趣事，她續說：「有次新娘穿的紗裙很大條，而東龍島很大風，風周圍吹，你是控制不到的，結果大風吹到條裙笠住新娘的頭。」

Karen回到地面，滿頭大汗。（顏銘輝攝）

Karen發現近一年疫情下多了很多人去攀石。（顏銘輝攝）

疫情下，香港愈來愈多人去行山，Karen表示攀石的人亦增加。她說：「周圍都旺角一樣，座座山都很多人。我現在假期不會上山，朋友給我看假期影的照片，東龍島滿是人，筆架山也很多人。真的很多人去玩攀石，以前來來去去都是幾班人，現在多了很多新臉孔。」

Karen在5年前學攀石，兩年前成為全職攀石攝影師。（顏銘輝攝）

Karen接觸攀石5年，她笑言近期很懶，影相多而爬石少，攀石技術可能有點生疏。她說：「我可以話自己是個很有經驗的初學者。我攀石不像他們（攀石朋友），我不會追求難度而去爬不同的線，我只係當做運動，我追求的是影靚相。」