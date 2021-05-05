香港足總｜首位港人行政總裁缺足球履歷　「以創新達至業績目標」

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-05-05 11:41

香港足球總會今日（5日）公布，商界出身、零足球經驗的譚秋朗將成為新任行政總裁，料是為去年被審計署批評管理不善「對症下藥」。

自上任足總行政總裁溫達倫於去年6月離任，該職位已懸空接近一年。足總今日公布，在長時間「積極招聘」、以及經遴選委員會「多輪甄選及面試」後，終挑選出商界出身的譚秋朗為新一任CEO，亦是首位港人出任此要職。

足總2011年因《鳳凰計劃》創立行政總裁一職，重溫過去3位外籍CEO：（按圖放大）

據資料顯示，譚秋朗畢業於香港科技大學工商管理碩士，曾在資深跨國企業索斯科（Southco）擔任亞洲大中華區總經理，但並無足球相關經驗。

足總在新聞稿中，僅稱譚熱愛運動，「譚先生熟悉香港本地運動文化，過往多年除參與劍擊運動外，也對音樂及藝術有濃厚興趣」，並希望藉此子的多年管理經驗，「以創新方式提高生產及營運效益，達至預期以及超越業績目標。」

足總今日公布譚秋朗上任。（足總網站）

譚秋朗在接受足總訪問時指，對成為新任行政總裁感到榮幸，又期望將商界管理經驗與運動及文化藝術結合，「為香港足球運動推上一個新台階，提升香港人對足球的熱情。」

足總去年被審計署狠批管理不善，相信這位擁資深管理經驗的新CEO，有助處理各種問題。足總主席貝鈞奇期望，譚能將新思維注入足球，「在管理及會務發展方面更為完善，讓更多人認識香港足球運動，達至全民足球，將香港足球發展推向高峰。」

去年審計報告揭露足總多項管治問題：（按圖放大）

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另外，足總技術總監艾拿臣早前已決定於6月約滿離任；足總亦已聘請現年38歲、有瑞典及泰國青訓工作經驗的日本籍教練保坂拓郎為新菁英培訓總監，並出任港隊U16主帥。而據了解，現懸空的機構管治總監一職，足總亦已物色到合適人選。