香港足球｜伍健牽頭名單戰足總董事局改選　其中一人任逾10項公職

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-05-12 14:35

足總董事局一半（5個）席位下月25日將改選，傑志會長伍健等5人今日（12日）公布參選，分別角逐「與球會有聯繫的董事」及「與球會無聯繫的董事」。

伍健曾出任足總董事多年，他去年受《大輝主場》訪問時透露，當年因感覺在足總無法達成想法、「口惠而實不至」而辭任，及後轉為顧問。他當時亦稱自己性格較執着，缺耐性及野心，並不適合擔任足總主席，惟最終決定再競選董事一職。

傑志會長伍健「重出江湖」，再度競選足總董事。（資料圖片）

參選名單其餘四人亦大有來頭：

至於名單中其餘人選包括，今季加入天水圍飛馬擔任主席的譚秉智、曾於1999至2007年間出任足總主席的現足總名譽副會長康寶駒、標準流浪會長莫耀強兒子莫文韜、四川省政協委員兼況本港執業律師鄧澍焙。

立法會去年5月首度就足總管治問題召開公開聆訊，足總主席貝鈞奇及時任行政總裁溫達倫都有出席。（資料圖片／高仲明攝）

5人在政綱中提及，參選是因足總管治能力在過去一年飽受批評，聲譽嚴重受創，「必須提升管理和監管能力，才可重建管治公信力」。

他們認為推動香港足運發展需要決心、眼界視野及高效執行能力，而5人於足球事務、法律、財政、公司管治等「各有所長」，希望「協助足總的管治重回正軌」，「令各持份者重建互信，凝聚力量，共同加快香港足運的發展步伐。」

去年審計報告揭露足總多項管治問題：（按圖放大）

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5名足總董事參選人提及未來4年任期中，會有4大工作目標：