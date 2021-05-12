香港足球｜伍健牽頭名單戰足總董事局改選　其中一人任逾10項公職

足總董事局一半（5個）席位下月25日將改選，傑志會長伍健等5人今日（12日）公布參選，分別角逐「與球會有聯繫的董事」及「與球會無聯繫的董事」。
伍健曾出任足總董事多年，他去年受《大輝主場》訪問時透露，當年因感覺在足總無法達成想法、「口惠而實不至」而辭任，及後轉為顧問。他當時亦稱自己性格較執着，缺耐性及野心，並不適合擔任足總主席，惟最終決定再競選董事一職。
傑志會長伍健「重出江湖」，再度競選足總董事。（資料圖片）
參選名單其餘四人亦大有來頭：
至於名單中其餘人選包括，今季加入天水圍飛馬擔任主席的譚秉智、曾於1999至2007年間出任足總主席的現足總名譽副會長康寶駒、標準流浪會長莫耀強兒子莫文韜、四川省政協委員兼況本港執業律師鄧澍焙。
立法會去年5月首度就足總管治問題召開公開聆訊，足總主席貝鈞奇及時任行政總裁溫達倫都有出席。（資料圖片／高仲明攝）
5人在政綱中提及，參選是因足總管治能力在過去一年飽受批評，聲譽嚴重受創，「必須提升管理和監管能力，才可重建管治公信力」。
他們認為推動香港足運發展需要決心、眼界視野及高效執行能力，而5人於足球事務、法律、財政、公司管治等「各有所長」，希望「協助足總的管治重回正軌」，「令各持份者重建互信，凝聚力量，共同加快香港足運的發展步伐。」
去年審計報告揭露足總多項管治問題：（按圖放大）
足總風波．案情重組1｜兩個月內問題爆發 伏線竟在兩年前已埋下
足總風波．案情重組2｜一份文件外洩掀鬥爭 是抹黑或誤會一場？
足總風波．案情重組3｜立法會聆訊變笑話 兩高層離職風波仍未斷
5名足總董事參選人提及未來4年任期中，會有4大工作目標：
（一）提升足總管治水平：
．增加決策透明度，確保足總按章程辦事，尊重制度及董事局集體決定。
（二）嚴格執行內部審計機制：
．確立及擴大內部審計機制，監察董事局和足總管理層及各職員表現。
．確保公帑及撥款用得其所。
．改善會議質素，確保會議紀錄及重要資料適當備存。
（三）塑造「為足球服務」機構文化：
．確保董事局所有決定皆以本港足運發展為依歸。
．以服務屬會會員及各持份者為本，加強溝通吸納意見。
．建立具公信力的「內部調解機制」。
（四）加快推動「展望2025策略計劃」：
．全方位、系統化地啟動計劃。
．以香港代表隊打入2034年世界盃為終極目標，進一步提升青訓規劃及聯賽水平。