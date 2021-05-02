【港足日與夜．奧利斯】比193再多5公分的自信　何必拘泥傳統標準

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-05-02 13:06

多元世界下，無任何事可再以單一標準衡量，如外號「193」的藝人郭嘉駿以「收視（率）只得（計算）幾百部電視機」，反擊曾志偉就傳統收視率的批評。事實上，好些「傳統標準」早已不適合用作評定成敗，卻總有人執着「傳統」，聊以自慰。 「193」這份自信，贏得不少掌聲；而比193還要高5公分的烏克蘭籍守門員奧利斯（Aleks）擁有同一份自信，這位港超標準流浪外援既不迎合大眾「標準」，又不合符球迷一貫對「流浪」球員的印象。 那又如何？他很清楚自己的路：「只要靈魂充滿快樂，就無需追求別人認同。」 攝影：鄭子峰

「競爭」在香港無處不在，不少為人父母者愛比較子女成敗，讀書成績要好、要上興趣班鍛鍊百般武藝，他日做不成律師醫生或銀行家，也要搵錢買樓買車，才算「成功」。

可是這些所謂「標準」從來就沒有基礎，誰說達成之後就是美滿人生？

每個人的一生都在扮演不同角色，但最後能演活自己靈魂的又有幾人？（鄭子峰攝）

我知道自己踢得好或不好，不需要別人再讚我。

一個「成功」運動員的「標準」，大概是贏冠軍或個人獎項吧。

1.98米的Aleks本已高人一等，近期更奪得「最佳球員」及「每月最佳撲救」。然而社交網站上的照片，他捧起獎座時臉上竟沒一絲笑容，反而一臉嚴肅。

被記者問到，他認真解釋：「獲獎是榮幸，但只有我才知道自己踢得好或不好。對傑志及理文的比賽，很難不知道我是最佳球員吧，根本不需要別人再來稱讚我。」

也許有人會說他「寸」，但記者認為更多是「自信」。Aleks說信心是與生俱來、早藏在骨子裡，但聽過他的故事後又不盡然。

明明得獎，Aleks卻毫無笑容，就像鏡頭跟他有仇一樣。（IG@aleks.shliakotin）

獨闖波蘭奇遇記 「有什麼能更可怕？」

80至90年代，烏克蘭班霸基輔戴拿模在歐洲球壇紅極一時，球隊連番稱霸蘇聯，捧過歐洲盃賽冠軍盃（歐霸盃前身），也一度闖入歐洲冠軍球會盃（歐聯前身）四強。

年紀輕輕的Aleks受盡薰陶，他形容，基輔戴拿模球員在當地就如英雄，每位小伙子都想像舒夫真高，代表家鄉在國際舞台上揚威；加上在父親陪伴下，他有機會到可容納超過9萬人的主場睇波，自此愛上足球，回家後立即着爸爸替他報名加入青年軍。

結果由7歲起，Aleks在戴拿模青訓體系度過超過十載光陰，由青少年梯隊、三隊、二隊再踢到預備組，他試過跟一隊練習，卻從未上陣。就在18歲那一年，嚮往外國生活的他下了人生第一個重大決定——跟球隊解約，並單憑朋友介紹，就買了單程機票飛往波蘭尋找落班機會。

來自烏克蘭的基輔戴拿模曾風靡一時，當家球星舒夫真高更是每位烏克蘭小朋友心目中的英雄。（Getty Images）

人生沒有難或易之分。與其集中於問題本身，我選擇尋找解決辦法。

誰料在波蘭的經歷來得更曲折離奇，原先朋友引薦的球會拒絕他加盟，他唯有到其他隊跟操；但就在簽約前，腹部突然劇痛，連坐也坐不直，到醫院後才發現是患上了闌尾炎（Appendicitis）。

「他們跟我說，嚴重的話可能會死。」現在雖說得輕描淡寫，但那時候Aleks卻在水深火熱中，「我在球隊只待了數天，沒人認識我，也不懂當地語言，卻在那裏做手術。手術後我甚至連笑都會痛，更何況訓練？但轉會窗即將關閉了……」他撥了撥長髮，沉思着，彷彿當時的不安又重現。

記者好奇他是如何捱過來，是為足球夢而堅持？但這種老土的答案，絕不會出自他口中：「我不認為人生有難或易之分。我並非一個坐以待斃的人，不會集中於問題本身，而是尋找解決方法。」

生於烏克蘭，國家長期處於動盪的背景，也是塑造出Aleks獨特性格的主因。（鄭子峰攝）

烏克蘭自蘇聯解體後長期活於鄰國俄羅斯的陰霾下，兩地關係至今依然緊張；而當地的貧困多年來未見改善、人均每年收入徘徊於2000美元。

出生於這個自悲情國度，也深深影響Aleks，「烏克蘭政府不太能幫助市民，現實總在逼我們抉擇；若沒找到處理辦法，生活就變得艱苦。況且我很早就脫離家庭、到青年軍寄宿，學習管理自己的人生，而非依賴他人。」

最後他又聯絡了另一支球隊，並在病床上簽了合同，多踢半季後，還獲得外國球隊青睞。「凡不能毀滅我的，必使我強大。之後再發生什麼，我都有信心處理得到。」他驕傲地說，隔着那細小的墨鏡，也感受到他銳利的眼神。

「凡不能毀滅我的，必使我強大。」無論遇到什麼問題，Aleks都有信心解決。（鄭子峰攝）

我決定去做一件事，是因為我深信會成功，否則便不會開始。

突暫停足球生涯創業 人生就是場探險

同樣心態也造就他踏足香港，2014年烏俄爆發克里米亞戰爭，前球會因陷入經濟危機而拖糧近年半，再使Aleks執意離開。他有感外援門將在港可覓一席位，在前南華中堅保贊推介下來港，「我知道只要能上陣，就能證明我的能力。」

儘管胸有成竹，現實卻是抵港初期無人問津，但在他眼中，人生就是場冒險，「發生問題的當下，我們會放大問題，過後卻發現它只是小事。」就算最終成功在流浪落班，Aleks又突然暫停足球生涯兩年，他辦了所足球學校，還自行創立龍門手套品牌。聯絡廠商、編排訓練內容，以至煩瑣的宣傳及文書工作，都一手包辦。

「我總在想，掛靴後會是怎樣？很多前隊友沒有其他技能，人生就此完結、變得潦倒。我不想像他們一樣。」可是他正值球員黃金年齡，難道不擔心「兩頭唔到岸」？原來一切仍是自信心使然，「如果我決定去做一件事，說明我相信會成功。」

退役後的生活，是每個球員都會憂慮的事，Aleks已及早準備好了。（鄭子峰攝）

兩年間Aleks的足球學校由零發展至擁有過百名球員、派隊參與足總青年聯賽的球會，甚至連退役港腳麥基亦是導師之一，近期更研究發展網上足球教學平台。他今季在流浪「復出」亦交出神勇表現，事實證明當初選擇正確。

「我知道有人覺得這些決定很奇怪，因為沒有前人做過，但我很喜歡打破框框，也深信自己有能力以更好的狀態重返球場。」換轉是其他受訪者，以上對話大概會被當是「馬後炮」，不過今次沒人會質疑吧。

Aleks的冷靜令記者誤以為他曾接受過軍事訓練，他搖頭說不，但就指自己一直希望透過瑜伽的冥想控制思緒。（鄭子峰攝）

活出自我風格 靈魂快樂就可以了

Aleks自知是別人眼中「奇怪」的一群，他甚至說是比常人「超脫」，究竟他是有多與眾不同？

隊友陳肇鈞向記者透露，這位守門員加盟初期跟其他球員甚少交流，有隊友甚至不清楚他的名字，練習時只喚他作「Keeper」；流浪隊長林嘉緯也稱，Aleks間中缺席操練，練習中途亦會突然早退（因處理足球學校事務），形容他非常「神秘」。

事實上，Aleks的事業也別樹一格，足球學校一般以活動形象引人報讀，偏偏他的足校社交網站上的照片全是黑白；就連自家手套品牌也只賣給合眼緣的人。「這就是我的風格吧」，他的「標準答案」如此特立獨行，完全打破外界對「流浪外援」既有的平凡印象。

Aleks也做過模特兒工作，但接Job與否也是看心情。（IG@aleks.shliakotin）

+ 11 + 11 + 11

每人有不同性格，是世上最美好的事，否則會很悶。我不會因別人眼光而改變自己。

訪問當日帶Aleks遊走於中環石板街跟大館之間，他穿起白色大衣、配上黑褲黑襪黑皮鞋，跟傳統地道的背景有點格格不入，卻仍能旁若無人地擺出各種姿勢，將衝突的視覺轉化成獨有風格。也許所謂的「不協調」並不存在，只是我們受所謂「標準」束縛太多。

「我只是個冷靜的人，比較愛聆聽及觀察別人，而不是經常引人注意、表達意見。」現今球員容易遭球迷評頭品足，甚至連英超球員都被網絡欺凌，要杯葛社交網絡數天抗議，Aleks卻完全不把外界想法放在眼內。

「世上最美好的事，就是每人有不同性格，否則會很悶，所以大家要學懂了解及尊重別人。況且我沒有害人，為何不能做自己喜歡的事？我不會因評價而改變自己，明就明，不喜歡便不用理會我；我會如常生活，因為總會找到欣賞我的人。」

管他們怎樣看，對得住自己就可以了。（鄭子峰攝）

父母想你怎樣，是父母的事。只要你靈魂內充滿快樂，就無需追求別人認同。

這也是Aleks最想跟香港年青人說的話，皆因在足球學校的這兩年，他察覺部份學生做事並非出於熱愛，而只是為了報答父母養育之恩。他毫不理解：「家長想你怎樣，這是他們的事。只要靈魂內充滿快樂，就無需追求別人認同。」

香港年輕球員怕失誤，怕被批評，在場上變得進退失據，往往難衝破逆境，Aleks都看在眼內。他那份沉著跟自信，正是本地小將所缺乏，尤其是更講求心理質素的守門員，「場內只有控制好情感，才能看清全局、做出正確決定。」比賽時他總愛把那長得帶點不羈的煩惱絲紮起，也許就是這個原因吧。

Aleks還將人生觀印在自家製龍門手套上，「Fall down seven times, get up eight」；「Who if not you?」；「Who are you when no one is watching」，希望讓更多球員反思自己。（鄭子峰攝）

人生遠多於追趕目標 「簡單」來得更可貴

尚有兩年就符合申領特區護照的資格，疫情下Aleks傾向繼續留港，但未來誰說得準？何況他本身就是個隨心所欲的人，就算有多長遠的目標，還是神秘地「封口」，「以往每當我跟別人分享目標，就會突然遇到阻力。所以我只能說，我想在亞洲有多高爬多高。」

臉上仍滿有把握，但其實這些所謂「目標」，對他來說也只是過眼雲煙，有一件事更為重要，「我的人生不停追趕目標，但目標達成後，不是真正的快樂，過程中也變出了更多目標。長大後回想，最開心的往往非得了什麼獎或冠軍，而是一些很傻、很簡單的時刻，這也是我現在希望追求的事——好好享受每一日吧。」

真正的快樂是什麼？達到目標就一定開心嗎？也許是每個人都應該自我反省的事。（鄭子峰攝）

大家現在做的事，是為誰而做？你又打從心底喜歡嗎？

足球是Aleks最熱愛的事，他能夠無視一切坊間「標準」去追尋自我，但也許有人一生也找不到答案。

他認為大家應勇敢地走出屬於自己的路，「在香港，如果你擁有一個範疇的知識及技能，不偷懶又有點智慧的話，是沒有可能不成功的，看看我就知道吧。」由他道出這句話，相信最有說服力。

長大後回想，最開心的往往非得了什麼獎或冠軍，而是一些很傻、很簡單的時刻。