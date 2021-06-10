世界盃外圍賽│港足主帥苛求激發球員進步　免費直播捱夜照撐港隊

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-06-10 15:46

香港足球代表隊在巴林時間明日（11日）晚上會再度出戰世界盃亞洲區外圍賽，對手是榜首兼不敗的伊拉克。港足將帥指不會甘願只捱打，有信心可在對方身上搶分，中場黃威也希望球迷能透過免費直播，捱夜越洋送上支持。

上場不敵伊朗的港隊在剛剛一輪分組賽輪空，因而有一周時間備戰對伊拉克的比賽。雖然港隊目前已提早出局，肯定無緣晉身世界盃外圍賽下一圈，但仍有機會爭取以最佳小組第四名的身份，直接殺入2023亞洲盃外圍賽第三圈。

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伊拉克兩將停賽 港隊主帥勸麾下勿輕敵

港足今仗對手伊拉克目前仍保持不敗身，以4勝2和高踞分組榜首，但尚未確保出線資格。該隊後衛費亞斯（Ali Faez）早前確診新冠肺炎退隊，據了解，伊拉克日前迎戰柬埔寨後，至今兩隊職球員檢測結果均呈陰性。伊軍今場分別有守將馬哈維（Alaa Mhawi）及中場阿特萬（Amjad Attwan）累積兩黃停賽，未能以完整陣容出擊。

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伊拉克至今分組賽保持不敗之身，按圖觀看球星介紹：

港足主教練麥柏倫表示，球隊可「夫添」迎戰，他強調伊拉克不易應付，「他們擊敗伊朗，已證明一切。」

麥帥坦言港隊上場不時犯錯失去控球權，今仗必須加以改善，「每名球員都要打醒十二分精神，否則對手定必會懲罰我們。我們會嘗試用波組織，創造更多入球機會。我相信球員能挺身而出，只有在極端環境下才能逼他們進步。」

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黃威上場交助攻 自信今仗可搶分

小組包尾的柬埔寨日前也成功在伊拉克身上取得入球，「破蛋」自然也是港隊今場目標之一。

去仗鬥伊朗時交出助攻予安永佳頂入的中場黃威，揚言有信心球隊可再下一城，「我們有重溫伊柬那場比賽，如果100%踢出教練部署，相信能搶得分數。」他又指雖然賽事在香港時間深夜上演，但仍期望球迷能捱夜送上支持。

港隊所有分組賽會由Now TV 630及Now TV 633台直播，球迷亦可透過Now 隨身睇及Now 體育App免費收看Now 630頻道的賽事直播。

香港隊餘下賽程： 6月12日 香港 Vs 伊拉克 開賽時間：00：30 am（香港時間 ) 6月16日 巴林 Vs 香港 開賽時間：00：30 am（香港時間 )

按圖即睇球員由出發到抵埗後的隔離實況：